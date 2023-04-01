لأكثر من 24%.. “الديلفري” يرفع أسعار وجبات المطاعم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الوجبات في المطاعم، على تطبيقات التوصيل العاملة في المملكة، بنسب تصل إلى 24%، علما بأن الأسعار المرصودة للوجبة لا علاقة لها برسوم التوصيل.

أسعار الوجبات

وأجري رصد أسعار 60 وجبة واسعة الانتشار موزعة على عشرة مطاعم، عبر مقارنة سعر الوجبة على الموقع الإلكتروني وتطبيقات المطاعم ذاتها، ومن ثم مقارنتها بأسعار الوجبات نفسها على تطبيقات توصيل الطعام، بدون احتساب رسوم التوصيل، حسب “الاقتصادية”.

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أسعار تطبيقات التوصيل

وجاء تطبيقا “هنجرستيشن”، و”ذا شيفز”، أعلى الأسعار بزيادة 24%، عن أسعار الوجبات نفسها في المطاعم، بينما جاءت خلفهما تطبيقات “جاهز”، و”تو يو” و”شجردي” بارتفاع 23% عن أسعار المطاعم، ثم تطبيق “مرسول” بارتفاع 22%.

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زيادة أسعار الوجبات

وعلى سبيل المثال، تباع وجبة “فروج شوي منزلي” لدى مطعم “الطازج” بـ150 ريالا، بينما يبلغ سعرها لدى تطبيقي “مرسول” و”تو يو” 175 ريالا، بزيادة 17% عن سعر المطعم، كما أن سعرها لدى تطبيق “هنجرستيشن” 209 ريالات بارتفاع 39%.

كذلك تباع وجبة “مسحب عشر قطع” لدى مطعم “البيك” بسعر 17 ريالا، فيما سعرها لدى تطبيقي “جاهز” و”تو يو هنجرستيشن” بـ21 ريالا بزيادة 24% عن سعر المطعم، بينما يبلغ سعرها 20.5 ريال لدى تطبيق “ذا شيفز” بارتفاع 21%، ثم تطبيق مرسول يبيعها بـ19 ريالا بزيادة 12% عن سعر المطعم.