القبض على قائد مركبة دهس طفلاً وتسبب في وفاته بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

قبضت الجهات الأمنية، مساء اليوم السبت، على قائد مركبة لدهسه طفلا في شارع عام بمدينة الرياض والهروب من الموقع نتج عنه وفاته.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

وقبل أيام، تمكنت شرطة تبوك، من إلقاء القبض على شخص، نشر محتوى مسيء، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

خلاف مع مندوب

وشارك حساب، الأمن العام الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة ذكر فيها أن شرطة منطقة تبوك قبضت على شخص إثر خلاف مع مندوب أحد تطبيقات التوصيل وتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا مسيئًا لرجال الأمن.

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النيابة العامة

وتابع البيان أن الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليه وأحالته إلى النيابة العامة.

اعتدى على ذويه

وفي سياق متصل، باشرت شرطة منطقة الرياض، في وقت سابق، بلاغاً عن اعتداء مواطن على ذويه وتهديدهم بسلاح أبيض، ومبادرته بالاعتداء على رجل أمن أثناء القبض عليه.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى التعامل معـه بما يقتضيه الموقف، وتبين من إجراءات الاستدلال أنـه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

العقوبات ضد متعاطي المخدر

يذكر أن نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة ينص على عدة عقوبات؛ تختلف بين المهرب والمروج والمتعاطي.