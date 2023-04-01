سابقة تاريخية.. 30 تهمة جنائية يواجهها “ترامب”

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أصدرت هيئة محلفين في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، لائتحة اتهامات، تتضمن 30 تهمة جنائية، موجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب في سابقة تاريخية لرئيس أمريكي سابق.

ممثلة إباحية

أبرز التهم الموجهة لترامب، هي تلك المرتبطة بدفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016، والتي تمت عن طريق محاميه في ذلك الوقت “مايكل كوهين”، والمسجلة في سجلات المدفوعات الخاصة بمنظمة ترامب تحت مسمى “نفقات قانونية”، حسب “CNBC”.

مخالفات قانونية

وبموجب القانون في ولاية نيويورك، لا يمكن تصنيف نفقات أي عمل بتصنيف مختلف عن الواقع، يعني بكلمات أخرى، يجب التصريح عن النفقات كما هي دون أي تعديل أو تغيير في المسمى، وما قام به ترامب، أي تحويل دفعات كوهين لـ “نفقات قانونية” قد يصبح “جناية” في نيويورك.

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استبعاد ترامب

ومن ناحبة أخرى، أظهر استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك، خلال الأسبوع الجاري، أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أنه يجب استبعاد دونالد ترامب من الترشح للبيت الأبيض إذا اتهم بارتكاب جريمة.