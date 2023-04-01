فضيحة أخلاقية لقيادي حوثي بدولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام يمنية، وثيقة مسربة، تكشف فضيحة أخلاقية، ارتكبها قيادي حوثي -دبلوماسي برتبة وزير- تابع لحكومة مزعومة في دولة سوريا.

إطلاق نار

وأوضحت الوثيقة الحوثية الموجهة إلى ما يسمى بوزير الخارجية في جماعة الحوثي، حسين العزي، تعرض الدبلوماسي الحوثي المدعو رضوان الحيمي لإطلاق نار جوار إحدى المدارس في دمشق بسبب فضيحة أخلاقية.

فتاة داخل سيارته

وتعرض رضوان الحيمي لإطلاق وابل من الرصاص أمام المدرسة الفرنسية المزة الغربية الشيخ سعد مدخل فلات متصلة، في العاصمة السورية دمشق، عقب وجود فتاة داخل سيارته، حسب “عدن الغد”.

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لاذ بالفرار

وبينت الوثيقة أن الدبلوماسي الحوثي لاذ بالفرار عقب تعرضه لإطلاق نار بينما تمت مطاردته في الحارات والشوارع من قبل أحد الضباط السوريين حتى تدخل مجموعة من الناس لفض الاشتباك بينهما.

الحوثي يحتجز شاحنات الدقيق:

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام يمنية عن بيان لوزارة الصناعة والتجارة قالت فيه إن ما تقوم به المليشيا الإرهابية هو انتهاك صارخ يهدد حياة الملايين دون مراعاة لقدسية الشهر الفضيل.

وقامت المليشيا باحتجاز مئات الشاحنات المحملة بالدقيق والتي كان آخرها احتجاز 180 شاحنة منذ قرابة الشهر في منطقة الراهدة.