توقعات الأرصاد: أمطار ورياح نشطة على جازان ونجران حتى هذا الموعد

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نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـعاشرة صباحاً.

طقس نجران

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، والخرخير، ومحافظات خباش، بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة يُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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