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5 نصائح لنوم طبيعي ومنتظم خلال شهر رمضان

5 نصائح لنوم طبيعي ومنتظم خلال شهر رمضان

5 نصائح لنوم طبيعي ومنتظم خلال شهر رمضان
٠٤:٤٧:٢٧ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح خبراء باتباع محموعة من الخطوات، لتنظيم النوم والحصول على قسط كاف من الراحة، خلال أيام شهر رمضان المبارك، نظرا لاختلاف المواعيد.

درجة حرارة الجسم

ويزيد تناول الطعام في وقت لاحق من معدل الأيض، وبالتالي يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية. ويمكن لأي تغيرات في درجة حرارة الجسم الأساسية أن تقلل من جودة النوم، حسب “روسيا اليوم”.

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1- نوعية الطعام

يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وسكر إلى إرباك الجهاز الهضمي في الليل حيث يحاول الجسم هضم الوجبة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الراحة عند محاولة النوم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب الأطعمة السكرية ارتفاعا وانخفاضا في مستويات السكر في الدم.

2- ضوء الشمس

ينصح الخبراء، عند الشعور بالتعب بسبب وقت النوم المتأخر وساعة الاستيقاظ المبكرة، بالخروج في الهواء الطلق، حيث أن للضوء الطبيعي تأثير قوي على إيقاع الساعة البيولوجية.

3- وقت القيلولة

يجب ألا تغفو لمدة تزيد عن 20 دقيقة حيث يمكن أن تبدأ في النوم العميق. وهذا هو الوقت الكافي للشعور بالانتعاش دون مقاطعة نومك في الليل.

4- ترطيب الجسم

الترطيب هو مفتاح الصحة، كما أن شرب كميات أقل من الماء يمكن أن يؤدي إلى قضاء وقت أقل في النوم.

5- تحديد مواعيد النوم والاستيقاظ

إن الالتزام بجدول محدد لمواعيد النوم يسهم في الحصول على نوم مستقر ومنتظم، وفي هذا الروتين الجديد، تأكد من تضمين وقت نوم معقول. وبينما لن تحصل على الأرجح من سبع إلى تسع ساعات في ليلة واحدة، حاول النوم لأطول فترة ممكنة بعد الإفطار.

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