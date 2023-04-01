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يعمل 8 ساعات يوميا.. الذكاء الاصطناعي في خدمة قاصدي بيت الله الحرام
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يعمل 8 ساعات يوميا.. الذكاء الاصطناعي في خدمة قاصدي بيت الله الحرام

يعمل 8 ساعات يوميا.. الذكاء الاصطناعي في خدمة قاصدي بيت الله الحرام

يعمل 8 ساعات يوميا.. الذكاء الاصطناعي في خدمة قاصدي بيت الله الحرام
٠٤:٣١:١٠ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

سخّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي بيت الله الحرام .

دون تدخل بشري

ووفّرت الرئاسة العديد من الروبوتات الذكية التي تقوم على خدمة المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام، منها “روبوت التعقيم” الذي يعمل على تعقيم جنبات المسجد الحرام، بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى (6) مستويات.

مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

ويعمل الروبوت من 5 إلى 8 ساعات دون أي تدخل بشري، ويسع الجهاز (23.8) لتراً، يستهلك منها لترين كل ساعة تقريباً، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل جولة.

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كيفية أداء المناسك

كما وفرت الرئاسة “الروبوت التوجيهي الذكي” الذي يعمل على التوجيه بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات، وكذلك التواصل مع المشائخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد.

11 لغة

ويدعم الروبوت التوجيهي ١١ لغة وهي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية, كما يحتوي على شاشة ٢١ بوصة تعمل باللمس يمكن الاستفادة منها بعمل عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد وإبداءٍ للرأي.

توزيع ماء زمزم

ويعمل “الروبوت الذكي” – الحاصل على شهادات براءة الاختراع والشهادة الأوروبية (CS) على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، حيث يقوم الروبوت بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة التي تستغرق (10) دقائق، فيما يعمل “روبوت توزيع المصاحف” بمستشعر ثلاثي لتجنب الاصطدام، ونظام ملاحي ذكي يدعم تحديد المواقع المحددة يدويًا وآليًا..

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم التقنية الحديثة الذكاء الاصطناعي المسجد الحرام روبوت شؤون الحرمين مكة المكرمة

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