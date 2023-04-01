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أغرقتها الأمطار.. استخدام القوارب في شوارع صنعاء للتنقل بين المنازل
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أغرقتها الأمطار.. استخدام القوارب في شوارع صنعاء للتنقل بين المنازل

أغرقتها الأمطار.. استخدام القوارب في شوارع صنعاء للتنقل بين المنازل

أغرقتها الأمطار.. استخدام القوارب في شوارع صنعاء للتنقل بين المنازل
٠٤:١٤:٢٧ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

شهد عدد من المناطق اليمنية سقوط أمطار غزيرة منذ أمس الجمعة، ما أدى إلى إغراق العديد من الشوارع توقفت معها الحركة تمامًا.

وفي التفاصيل، فقد غمرت مياه الأمطار، عدد من الشوارع والمنازل في صنعاء ، حيث اضطر أفراد من المواطنين للاستعانة بقوارب صيد صغيرة لإجلاء عالقين.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى غمر عدد من شوارع صنعاء أبرزها ميدان التحرير، الذي امتلأ بسيول الأمطار وتضررت المنازل والمحلات التجارية.

قوارب للتنقل

وأظهرت صور على مواقع التواصل، مواطنون يتنقلون على قارب صيد صغير وسط الشوارع المغمورة بمياه الأمطار.

وتسببت سيول الأمطار الغزيرة على عدد من المناطق الشرقية للبلاد، بقطع الطرق الرئيسية، وشلّ الحركة داخل المدن وفي الشوارع.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، قد توقع في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

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الكلمات الدلالية:
الارصاد الجوية الامطار اليمن صنعاء

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