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الرياض في الصدارة.. كم نسبة المصابين بـ”القاتل الصامت” في المملكة؟
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الرياض في الصدارة.. كم نسبة المصابين بـ”القاتل الصامت” في المملكة؟

الرياض في الصدارة.. كم نسبة المصابين بـ”القاتل الصامت” في المملكة؟

الرياض في الصدارة.. كم نسبة المصابين بـ”القاتل الصامت” في المملكة؟
٠٤:١٧:٣٣ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تواصل وزارة الصحة نشر التحذيرات لأخذ الاحتياطات من المرض الذي يسمى القاتل الصامت “ضغط الدم”، والذي لا يدرك %46 من البالغين المصابين به أنهم مصابون به فعلا.

الإصابة بالخرف

وكشفت دراسات صحية أن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أثناء منتصف العمر من سن الـ44 وحتى الـ66 عاما، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف، وفقدان الوظائف الإدراكية.

التعايش مع المرض

يتعايش 2.8 مليون مريض من سن 18 سنة فأكثر، مشخصين بمرض ارتفاع ضغط الدم، وتحت العلاج في المملكة مع المرض.

رجال ونساء

ويتساوى الرجال والنساء تقريبا في التعرض للإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، حيث تبلغ نسبة المصابين به من الرجال %50.5 من جملة المصابين.

ويبلغ عدد الرجال المصابين بالمرض 1.41 مليون مريض، ويعاني %12.6 من البالغين في المملكة من كونهم مشخصين بالإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، وتحت العلاج.

الرياض في الصدارة

وكشف تقرير شركة دعم القرار للبحوث والدراسات (IDM) لعام 2022، أن منطقة الرياض تتصدر في نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم في المملكة قياسا ببقية المناطق، وذلك باستحواذها على نحو %9.9 من مجموع المصابين المشخصين، تليها الباحة ثانيا بنسبة %9.7.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية صحة وطب ضغط الدم وزارة الصحة

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