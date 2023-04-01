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مدّ يده ليصافحه.. هذا ما فعله طفل فلسطيني مع ضابط بدولة الاحتلال (فيديو)
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مدّ يده ليصافحه.. هذا ما فعله طفل فلسطيني مع ضابط بدولة الاحتلال (فيديو)

مدّ يده ليصافحه.. هذا ما فعله طفل فلسطيني مع ضابط بدولة الاحتلال (فيديو)

مدّ يده ليصافحه.. هذا ما فعله طفل فلسطيني مع ضابط بدولة الاحتلال (فيديو)
٠٤:٣٩:١٦ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رفض الطفل الفلسطيني “كريم إياد أبو حاتوه”، وهو ابن ضابط في جهاز الأمن الوقائي، مصافحة ضابط من دولة الاحتلال، عند حاجز قلنديا.

فيديو متداول

ووثق مقطع فيديو متداول، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مرور الضابط، ومد يده بالمصافحة إلى الطفل، الذي أصر على عدم مصافحته، ما أشعر الضابط بالحرج، وحاول أن يخفيه بالمزاح مع الطفل.

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استخدام القوة المفرطة

وفي سياق مواز، قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، إن القوة المفرطة والمميتة التي تستخدمها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين خلال اقتحامها المناطق الفلسطينية، انعكست على الأطفال بشكل أساسي، مشيرةً إلى توثيقها شهادات لأطفال في جنين ما زالوا يعيشون التوتر والقلق الدائم.

وأوضح تقرير الحركة أنه من بين 17 طفلاً شهيداً منذ بداية العام الجاري، هناك ستة أطفال من محافظة جنين، إضافةً لاستخدام أطفال كدروع بشرية، واحتجاز آخرين لساعات طويلة في منازلهم، واستخدامها كثكنات عسكرية ونقاط قنص ومراقبة، خلال اقتحامات المدينة ومخيمها، الأمر الذي أثّر على الأطفال بشكل كبير.

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أخبار فلسطين اعتداءات على فلسطينيين جيش الاحتلال حاجز قلنديا ضابط من دولة الاحتلال طفل فلسطيني

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