السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مجددًا.. باكستان تتعرض لزلزال وهذا عدد الوفيات
عائلة تتولى إفطار 55 ألف شخص على مدار 8 سنوات في سكاكا
هل رأيت نملة تحت المجهر من قبل.. شاهد هذا الفيديو؟
لا يشترط الخبرة.. أكثر من 344 وظيفة شاغرة بمشروع نيوم
بعد انقضاء ثلث رمضان.. الفوزان: انظروا ما أودعتموه
الرياض تستضيف أكبر معرض لصناعة الدواجن في الشرق الأوسط مايو المقبل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مجددًا.. باكستان تتعرض لزلزال وهذا عدد الوفيات

مجددًا.. باكستان تتعرض لزلزال وهذا عدد الوفيات

مجددًا.. باكستان تتعرض لزلزال وهذا عدد الوفيات
٠٤:١٣:٤٢ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

لقي ثلاثة حتفهم وأصيب خمسة أشخاص بجروح بينهم نساء إثر انهيار منزل جراء زلزال ضرب إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

زلزال جديد في باكستان

وأوضح مسؤولون باكستانيون أن الزلزال ضرب فجر اليوم بقوة 3.6 درجات، منطقة تشمن الحدودية بين باكستان وأفغانستان، ما أدى إلى انهيار منزل متهالك في المنطقة، نجم عنه مصرع ثلاثة أطفال وإصابة خمسة أشخاص من سكان المنزل.

اقرأ أيضا:

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب نيبال

وأضاف المتحدث باسم حكومة بلوشستان بابر يوسف زئي أن المصابين نقلوا إلى المستشفى في مدينة كويتا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

اقرأ أيضا:

هذا ما فعله زلزال تركيا المدمر في قاع البحر

وكانت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية قد أوضحت أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 3.6 درجات على مقياس ريختر كان على عمق 10 كيلومترات، وعلى بُعد 50 كيلومتراً شمال غربي مدينة كويتا.

 

اقرأ أيضا:

بعد الزلزال المدمر.. ظهور بحيرة جديدة في “غازي عنتاب” بتركيا (فيديو)

 

 

الكلمات الدلالية:
باكستان زلزال زلزال باكستان

مواد ذات صلة

المزيد
مقتل 17 حوثياً في تعز.. المقاومة اليمنية: عدن آمنة بالكامل

مقتل 17 حوثياً في تعز.. المقاومة اليمنية: عدن آمنة بالكامل

٠٤:٤٣ م، الأربعاء، ٢٢ يوليو ٢٠١٥
«صحة جازان»: ملتزمون بالتحقيق في كل المخالفات بكل دقة وأمانة

«صحة جازان»: ملتزمون بالتحقيق في كل المخالفات بكل دقة وأمانة

٠٩:٢٧ م، الخميس، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦
«الجوازات»: التمديد آليًّا لأكثر من 400 ألف زائر يمني

«الجوازات»: التمديد آليًّا لأكثر من 400 ألف زائر يمني

٠٤:٠٨ م، الأربعاء، ١٣ يناير ٢٠١٦
«المرور» توضح إمكانية العودة إلى المملكة بسيارة مملوكة للغير بتفويض من المالك

«المرور» توضح إمكانية العودة إلى المملكة بسيارة مملوكة للغير بتفويض من المالك

٠٩:٣٨ م، الأحد، ٠٢ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *