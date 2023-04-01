من أكبر المشاريع البيئية حول العالم.. إنجاز 40% من مشروع حدائق الملك عبدالله

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صرحت أمانة منطقة الرياض، أنه جرى إنجاز 40 % من أعمال مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية الذي يعد أحد أكبر المشاريع البيئية حول العالم.

الأعمال الخرسانية

من جانبه، أفاد المشرف العام على مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية، م.ناصر الوادعي، أن وتيرة العمل متسارعة بفضل ما يحظى به المشروع من دعم القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام سمو أمين منطقة الرياض.

وأنجزت معظم الأعمال الخرسانية والهيكل المعدني وجزء كبير من التغطية الخاصة بمبنى المتحف النباتي (الهلالين) والذي تتجاوز مساحته 90 ألف متر مربع.

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تطوير الحدائق

وأضاف أن المتحف النباتي هو المبنى الرئيسي في المشروع ويعد أيقونة معمارية للحدائق النباتية، ويحتوي على 7 حدائق تعبر عن العصور التاريخية القديمة للنباتات وتحكي تطورها ابتداءً من العصر الديفوني وحتى العصر الحديث، حسب الرياض”.

وأوضح أن الحدائق تحتوي على أكثر من 1400 نوع من النباتات المحلية والمستوردة ويتم توفير البيئة المناخية المناسبة لها، بالإضافة لمباني الخدمات مثل المطاعم، والألعاب التعليمية، ومناطق العناية بالأطفال، مبيناً أن الأمانة تستهدف الانتهاء من أعمال المشروع بنهاية عام 2024 وبداية عام 2025.