تطبيق واتساب يختبر ميزة قفل وإخفاء الدردشات

تواصل – فريق التحرير:

يعمل تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، حاليا على ميزة تسمح للمستخدمين بقفل الدردشات وإبقائها مخفي.

وقال عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض والمهتم بالتطبيقات والتسويق الإلكتروني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يعمل WhatsApp على ميزة تسمح للمستخدمين بقفل الدردشات وإبقائها مخفية”.

اقرأ أيضا:

“واتساب” يُجري تعديلات جديدة على الفيديو والرسائل الصوتية

تعديل الرسائل المرسلة

وفي وقت سابق، كشف موقع WABetaInfo، أن خدمة التراسل الفوري “واتساب” مستمرة في تطوير ميزتها الجديدة التي تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل المرسلة.

وبحسب الموقع، فإنه يتم حاليا اختبار واحدة من أكثر الميزات طلبًا، وهي تعديل الرسائل، وذلك في الإصدار ذي الرقم 22.23.0.73 من تطبيق الخدمة على نظام “آي أو إس” من آبل.

وقال WABetaInfo حينئذ إن الميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها.

تعديل أي خطأ في الرسائل

وستكون هذه الميزة مفيدة لتعديل أي خطأ في الرسائل، أو إضافة معلومات جديدة إليها قبل أن يراها الطرف الآخر.

وفي حين أن “واتساب” تسمح الآن للمستخدمين بحذف أي رسالة مُرسلة قبل أن يراها الطرف الآخر، يبدو أن هذه الميزة تستهدف المستخدمين الذين لا يريدون حذف الرسائل بل تغيير محتواها قبل أن تُرى.

وقال موقع “WABetaInfo” إن الميزة الجديدة ستدعم فقط الإصدار الأحدث من تطبيق “واتساب”، وستسمح بتعديل الرسائل فقط، وليس شرح الوسائط المتعددة.

اقرأ أيضا:

“واتساب” يختبر ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدميه