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بعد انقضاء ثلث رمضان.. الفوزان: انظروا ما أودعتموه
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بعد انقضاء ثلث رمضان.. الفوزان: انظروا ما أودعتموه

بعد انقضاء ثلث رمضان.. الفوزان: انظروا ما أودعتموه

بعد انقضاء ثلث رمضان.. الفوزان: انظروا ما أودعتموه
٠٣:١١:٣٣ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، كلمة بمناسبة انقضاء الثلث الأول من رمضان، ودخول العشر الوسطى من الشهر المبارك.

تأملوا في أنفسكم وأعمالكم

وقال الفوزران، في مقطع صوتي: “لقد مضى من شهركم هذا العشر الأول، ونحن على أبواب العشر الأوسط، ثم ما نلبث أن يأتي علينا العشر الأواخر وينتهي الشهر”.

وأضاف: “فانظروا ما أودعتموه من الأعمال الصالحة، وتأملوا بماذا مضى ما انقضى منه، وبماذا ستقضون ما بقي، فتأملوا في أنفسكم وفي أعمالكم، من كان محسنا فليواصل وليتم بالإحسان، ومن كان مفرطا غافلا فليتب إلى الله مما مضي، ويستدرك ما بقي، فإن الأعمال بالخواتيم”.

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لا تضيعوا الفرصة

واستطرد الفوزان: “اتقوا الله في أنفسكم، وحافظوا على شهركم الذي جعله الله لكم فرصة في حياتكم، فلا تضيعوها، وهو شهر عظيم، شهر الصيام والقيام، تغلق فيه أبواب النيران، وتفتح فيه أبواب الجنان، ويصفد فيه كل شيطان، ويقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وذلك كل ليلة”.

وتابع: “فأجيبوا داعي الله، فإن الأعمال قصيرة، والمدة محدودة، والعمل محفوظ، وأنتم محاسبون ومجزيون، فتصوروا مآلكم، وأصلحوا أعمالكم”.

الكلمات الدلالية:
أسئلة دينية اغتنام رمضان صالح الفوزان فتاوى رمضان

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