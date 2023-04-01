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3 شروط من “الغذاء والدواء” لمبيدات الآفات تدخل حيز التنفيذ
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3 شروط من “الغذاء والدواء” لمبيدات الآفات تدخل حيز التنفيذ

3 شروط من “الغذاء والدواء” لمبيدات الآفات تدخل حيز التنفيذ

3 شروط من “الغذاء والدواء” لمبيدات الآفات تدخل حيز التنفيذ
٠٢:٤٧:٤٢ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

دخلت شروط ومتطلبات فسح مبيدات آفات الصحة العامة، حيز التنفيذ اليوم السبت الموافق 2023/4/1.

ويأتي ذلك انطلاقًا من دور الهيئة العامة للغذاء والدواء الرقابي على المنتجات المستوردة؛ للتحقق من سلامتها ومطابقتها لمتطلبات واشتراطات الهيئة واللوائح الفنية المعتمدة.

شروط فسح مبيدات الآفات

1-  ضرورة التسجيل في السجل الوطني لمنشآت ومنتجات المبيدات.

2- أن يكون للمستورد مستودع معتمد من الهيئة يسمح له بممارسة نشاط تخزين المنتج المراد فسحه.

3- الحصول على إذن استيراد صادر من الهيئة.

قائمة المبيدات

تشتمل قائمة مبيدات الآفات على 243 مبيدا، 230 منها مسجّلا و13 مبيدا منتهية التسجيل.

نسبة المواد الفعالة

وتتراوح نسبة المواد الفعّالة في المبيدات من 0.004% إلى 50%، وتضمنت أنواعها؛ مبيدات للقوارض، وحشرية، وأكاروسية.

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الكلمات الدلالية:
آفات الحشرات اخبار السعودية الغذاء والدواء المبيدات

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