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حياتهم في خطر.. تحذير عاجل للملايين من مستخدمي هواتف آيفون

حياتهم في خطر.. تحذير عاجل للملايين من مستخدمي هواتف آيفون

حياتهم في خطر.. تحذير عاجل للملايين من مستخدمي هواتف آيفون
٠٢:١٤:٢٢ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكية، شركة “أبل” تحذيرا عاجلا إلى الملايين من مستخدمي هاتف “آيفون” الذي تصنعه، بشأن صحتهم.

وتفصيلا يستهدف التحذير المستخدمين الذين يستعينون بجهاز تنظيم ضربات القلب أو أي جهاز طبي آخر مزروع في أجسادهم.

أهمية الابتعاد عن الهاتف

وأوضحت “أبل”، في بيان لها: إن هؤلاء عليهم أن يبعدوا الهاتف عن صدورهم 6 بوصات، أي ما يعادل 15.2 سنتيمتر.

وأوضحت عملاق الهواتف الذكية أن تداخل المغناطيسات والمجال الكهرومغناطيسي مع وظائف هذه الأجهزة قد يكون قاتلا، بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، السبت.

زراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب

في سياق متصل، يزرع نحو 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها أجهزة تنظيم ضربات القلب في أجسادهم.

وأجهزة تنظيم ضربات القلب عبارة عن حواسيب صغيرة تزرع أسفل الجلد وتحديدا في منطقة الصدر، حيث تراقب معدل ضربات القلب وتعمل على تنشيطها في حال لم تكن تعمل بما فيه الكافية.

وتضمن تحذير “أبل”الأجهزة الأحدث من إصداراتها مثل”آيفون 13” و”آيفون 14″، إلى جانب ساعات “أبل ووتش” وحواسيب “ماك” والحواسيب اللوحية “آيباد” وغيرها.

يشار إلى أن دراسة خلصت الشهر الماضي إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون ساعات “أبل ووتش” قد يواجهون مشكلة تداخل مع أجهزة تنظيم ضربات نبض القلب.

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الكلمات الدلالية:
آيفون تنظيم ضربات القلب مستخدمي هواتف آيفون هواتف آيفون

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