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فتح باب التوظيف على عشرات الوظائف في أرامكو.. رابط التقديم

فتح باب التوظيف على عشرات الوظائف في أرامكو.. رابط التقديم

فتح باب التوظيف على عشرات الوظائف في أرامكو.. رابط التقديم
٠٢:١٣:١١ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.

استشاري مشارك – الجراحة العامة.

أخصائي ممارسة الأسرة.

طبيب عام ، الرعاية الأولية.

مستشار مشارك.

أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات.

جراح عام.

ممرضة سريرية متقدمة – عامة.

محلل معلوماتية.

محلل أمن تكنولوجيا المعلومات.

فني مختبر أسنان مشارك.

معالج الجهاز التنفسي المشارك.

توسيع وظيفة مساعد طب الأسنان.

توسيع وظيفة مساعد طب الأسنان.

طبيب عام.

جراح عام – جراحة العظام.

طبيب عام.

كبير أطباء استشاريين ، الطب الباطني.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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