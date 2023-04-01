فتح باب التوظيف على عشرات الوظائف في أرامكو.. رابط التقديم

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.

استشاري مشارك – الجراحة العامة.

أخصائي ممارسة الأسرة.

طبيب عام ، الرعاية الأولية.

مستشار مشارك.

أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات.

جراح عام.

ممرضة سريرية متقدمة – عامة.

محلل معلوماتية.

محلل أمن تكنولوجيا المعلومات.

فني مختبر أسنان مشارك.

معالج الجهاز التنفسي المشارك.

توسيع وظيفة مساعد طب الأسنان.

توسيع وظيفة مساعد طب الأسنان.

طبيب عام.

جراح عام – جراحة العظام.

طبيب عام.

كبير أطباء استشاريين ، الطب الباطني.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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