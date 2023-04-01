فتح باب التوظيف على عشرات الوظائف في أرامكو.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي التشخيص العصبي الكهربائي.
استشاري مشارك – الجراحة العامة.
أخصائي ممارسة الأسرة.
طبيب عام ، الرعاية الأولية.
مستشار مشارك.
أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات.
جراح عام.
ممرضة سريرية متقدمة – عامة.
محلل معلوماتية.
محلل أمن تكنولوجيا المعلومات.
فني مختبر أسنان مشارك.
معالج الجهاز التنفسي المشارك.
توسيع وظيفة مساعد طب الأسنان.
توسيع وظيفة مساعد طب الأسنان.
طبيب عام.
جراح عام – جراحة العظام.
طبيب عام.
كبير أطباء استشاريين ، الطب الباطني.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 أبريل 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضا
التقديم مستمر 5 أيام.. جامعة طيبة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات