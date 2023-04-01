فوضى تعمّ تويتر.. البيت الأبيض أبلغ موظفيه بهذا القرار

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تنفذ شركة تويتر، اعتبارا من اليوم السبت، قرار إلغاء علامات التوثيق الزرقاء، التي سترفض دفع الاشتراكات التي فرضها المدير التنفيذي للمنصة، إيلون ماسك، سابقا

قرار البيت الأبيض

ومن ناحيته، أبلغ البيت الأبيض الأمريكي، موظفيه، أنه لن يدفع مقابل حساباتهم الموثقة بعد اليوم، جاء ذلك في رسالة وجهها إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، أبلغهم أنه لن يدفع مقابل استمرار علامة التوثيق والتحقق من حساباتهم على تويتر، بحسب ما أكد موقع “أكسيوس”.

تعليق تويتر

وأوضحت منصة التغريدات الأشهر، في وثت سابق، أن المنظمات الرسمية، مثل البيت الأبيض وبعض المسؤولين الحكومين، سيحتفظون بعلامة توثيق “رمادية” لاسيما بعض مسؤولي البيت الأبيض، مثل الرئيس ونائبه، حسب “العربية”.

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إزالة علامة التوثيق

كان مالك الموقع الجديد الملياردير الأميركي إيلون ماسك وعد بتوقيف العمل بالعلامات الزرقاء القديمة، قائلا إنه يتم تسليمها بطريقة “فاسدة وغير منطقية”.

وعلق الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد على ذلك بقوله “إن تويتر تعتزم من تاريخ 1 أبريل (بعد أسبوع) إزالة التوثيق عن جميع الحسابات في تويتر (اللي تم توثيق حساباتهم سابقاً كمشاهير وأشخاص معروفين)”.