وظائف بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في مختلف التخصصات

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أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر تويتر عن فتح التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى بمختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

رسام خرائط.

محلل بيانات مساحية.

مهندس مساحة مساعد.

مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

محلل بيانات.

تأكيد الجودة QA.

أخصائي جودة أول.

محلل نظم أول.

مهندس شبكات أول.

مهندس دعم فني أول.

أخصائي علوم نبات.

أخصائي بيئي.

خبير غابات مانجروف.

خبير في إدارة واستدامة الغابات.

خبير مكافحة حرائق الغابات وإعادة تأهيلها.

أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع التصحر.

أخصائي تقييم تصحر.

والمزيد..

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طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم سيبدأ التقديم من يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق بالميلادي 2023/03/28م ، ويستمر التقديم لمدة 10 أيام.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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