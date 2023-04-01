السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في مختلف التخصصات
سكني يكشف أسباب تعذر حجز بعض المستفيدين في مخطط المدائن بحائل
خيانة وفقدان شرف في رمضان.. الداخلية تطيح بـ 5 أشخاص وتكشف التفاصيل
قلوب قاسية.. مليشيا الحوثي تحتجز مئات الشاحنات من الدقيق لتجويع اليمنيين في الشهر المبارك
فيديو جديد للإعصار المدمر الذي ضرب أركنساس الأمريكية
زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب نيبال

الرئيسية

 /

فرص

 /

وظائف بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في مختلف التخصصات

وظائف بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في مختلف التخصصات

وظائف بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في مختلف التخصصات
٠١:٣٨:٥٦ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
0
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر تويتر عن فتح التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى بمختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  رسام خرائط.
  •  محلل بيانات مساحية.
  •  مهندس مساحة مساعد.
  •  مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
  •  محلل بيانات.
  •  تأكيد الجودة QA.
  •  أخصائي جودة أول.
  •  محلل نظم أول.
  •  مهندس شبكات أول.
  •  مهندس دعم فني أول.
  •  أخصائي علوم نبات.
  •  أخصائي بيئي.
  •  خبير غابات مانجروف.
  •  خبير في إدارة واستدامة الغابات.
  •  خبير مكافحة حرائق الغابات وإعادة تأهيلها.
  •  أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع التصحر.
  •  أخصائي تقييم تصحر.
  • والمزيد..

اقرأ أيضا:

أمانة الأحساء تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم سيبدأ التقديم من يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق بالميلادي 2023/03/28م ، ويستمر التقديم لمدة 10 أيام.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

التقديم مستمر 5 أيام.. جامعة طيبة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

 

الكلمات الدلالية:
اقرأ أيضا: أمانة الأحساء تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة على نظام البنود بـ«الحرس الوطني».. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة على نظام البنود بـ«الحرس الوطني».. موعد وطريقة التقديم

٠٨:٥٢ م، الخميس، ١١ أبريل ٢٠١٩
بالتفاصيل.. «هدف» يقيم دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب في الأمن السيبراني

بالتفاصيل.. «هدف» يقيم دورات تدريبية مجانية عبر منصة دروب في الأمن السيبراني

١١:٥١ ص، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢
جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن توفر وظائف شاغرة

جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن توفر وظائف شاغرة

١١:٥٩ ص، الأربعاء، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٧
وظائف شاغرة بشركة إدارة خدمات البيئة العالمية بعدة تخصصات

وظائف شاغرة بشركة إدارة خدمات البيئة العالمية بعدة تخصصات

٠٦:١٠ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *