وظائف بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في مختلف التخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر تويتر عن فتح التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى بمختلف التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- رسام خرائط.
- محلل بيانات مساحية.
- مهندس مساحة مساعد.
- مطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- محلل بيانات.
- تأكيد الجودة QA.
- أخصائي جودة أول.
- محلل نظم أول.
- مهندس شبكات أول.
- مهندس دعم فني أول.
- أخصائي علوم نبات.
- أخصائي بيئي.
- خبير غابات مانجروف.
- خبير في إدارة واستدامة الغابات.
- خبير مكافحة حرائق الغابات وإعادة تأهيلها.
- أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع التصحر.
- أخصائي تقييم تصحر.
- والمزيد..
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طريقة التقديم:
أوضح المركز أن التقديم سيبدأ التقديم من يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/06هـ الموافق بالميلادي 2023/03/28م ، ويستمر التقديم لمدة 10 أيام.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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