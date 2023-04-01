سكني يكشف أسباب تعذر حجز بعض المستفيدين في مخطط المدائن بحائل

تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج سكني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أسباب تعذر حجز بعض المستفيدين في مخطط المدائن بحائل.

لا يوجد شواغر

وأجاب “سكني” عن سؤال قال إنه: “يوجد أراض بمخطط المدائن، لكن اذا دخلنا قال غير متاح وبعد فترة تختفي”.

وكشف حسب العناية بالمستفيدين أنه: “في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها كما في الحالة التي تواجهك، فهذا يعني انه لا يوجد شواغر في المخطط وجاري العمل على إزالتها”.

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الصندوق العقاري يُحذّر: إيقاف الدعم السكني فورًا في هذه الحالات

ماذا تعرف عن برنامج سكني؟

هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال.

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغ دعمًا شهريًا يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

وقال الصندوق العقاري، إن إجمالي مبلغ الدعم وصل حتى الآن إلى 46 مليارًا و200 مليون ريال.

خيارات البرنامج

يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:

1- شراء وحدة سكنية جاهزة.

2- تمويل البناء الذاتي.

3- شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.

4- تمويل برهن العقار.

5- دعم التمويل القائم.