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قلوب قاسية.. مليشيا الحوثي تحتجز مئات الشاحنات من الدقيق لتجويع اليمنيين في الشهر المبارك
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قلوب قاسية.. مليشيا الحوثي تحتجز مئات الشاحنات من الدقيق لتجويع اليمنيين في الشهر المبارك

قلوب قاسية.. مليشيا الحوثي تحتجز مئات الشاحنات من الدقيق لتجويع اليمنيين في الشهر المبارك

قلوب قاسية.. مليشيا الحوثي تحتجز مئات الشاحنات من الدقيق لتجويع اليمنيين في الشهر المبارك
١٢:٥٢:٣٤ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نددت الحكومة اليمنية بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي استخدام سياسة التجويع كسلاح لمواجهة المدنيين المحاصرين في مدينة تعز والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

الحوثي يحتجز شاحنات الدقيق:

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن  بيان لوزارة الصناعة والتجارة قالت فيه إن ما تقوم به المليشيا الإرهابية هو انتهاك صارخ يهدد حياة الملايين دون مراعاة لقدسية الشهر الفضيل.

مئات الشاحنات:

وقامت المليشيا باحتجاز مئات الشاحنات المحملة بالدقيق والتي كان آخرها احتجاز 180 شاحنة منذ قرابة الشهر في منطقة الراهدة.

وبحسب البيان، فإن ما تقوم به المليشيا بمنع مرور شاحنات الغذاء إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها يُعد جريمة حرب ضد الإنسانية يتوجب على المجتمع الدولي التدخل والضغط على المليشيا كونها تستخدم الغذاء كسلاح وعقاب ضد أبناء المدنيين.

وأوضحت الحكومة أن الميليشيا لا تعي تداعيت ما تقوم به والذي “يأتي بعد طيش التصرفات من قبل المليشيا لنسف النظام المالي المصرفي الذي تقوم عليه جميع المعاملات التجارية الداخلية والخارجية”.

كما دعا البيان الحكومي المنظمات الدولية العاملة في اليمن للالتفات لهذه الممارسات غير الإنسانية ورصدها وإطلاع المجتمع الدولي عليها للقيام بدوره في منع مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

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الكلمات الدلالية:
الحوثي الشهر الفضيل تعز شاحنات الدقيق مليشيا الحوثي مناطق السيطرة

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