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زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب نيبال
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زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب نيبال

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب نيبال

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب نيبال
١٢:٠٨:٥٤ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر العاصمة النيبالية كاتمندو.

زلزال يضرب نيبال:

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن المركز القومي لنيبال لرصد وأبحاث الزلازل أن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 11:12 صباح اليوم بالتوقيت المحلى لنيبال، يقع على بعد 28 كيلومترا من العاصمة كاتمندو.

وأضافت أنه تم رصد الزلزال عند خط عرض 65ر27 درجة وخط طول 60ر85 درجة وعلى عمق 178 كيلومترا.

وونوهت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال اليابان:

وقبل أيام ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليابان اليوم قرابة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 38.25 درجة شمالاً وخط طول 142.13 درجة شرقاً، ولم ترد على الفور أنباءً عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال تشيلي:

وكان زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب في وقت سابق منطقة تاراباكا في تشيلي.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على عمق 155 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأضاف أن الزلزال لم يسفر عن وقوع أضرار كبيرة أو الإعلان عن ضحايا.

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هذا ما فعله زلزال تركيا المدمر في قاع البحر

الكلمات الدلالية:
ريختر زلزال زلزال اليابان زلزال تركيا زلزال تشيلي نيبال

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