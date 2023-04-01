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ولي العهد يجري اتصالات هاتفية لتهنئة القيادات في الإمارات على مناصبهم الجديدة
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ولي العهد يجري اتصالات هاتفية لتهنئة القيادات في الإمارات على مناصبهم الجديدة

ولي العهد يجري اتصالات هاتفية لتهنئة القيادات في الإمارات على مناصبهم الجديدة

ولي العهد يجري اتصالات هاتفية لتهنئة القيادات في الإمارات على مناصبهم الجديدة
١١:٥١:٣٢ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالات هاتفية بكل من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، .

وهنأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، كلاً على حدة، هنأهم خلالها بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية من سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة.

وأعرب سمو ولي العهد خلال الاتصالات الهاتفية، عن تمنياته لهم بالتوفيق وأن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الإماراتي من رفعة وتطور في ظل قيادته.

من جانبهم عبر أصحاب السمو عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

كما جرى خلال الاتصالات الهاتفية التأكيد على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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