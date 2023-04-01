لخدمة قاصدات البيت العتيق.. العاملات بالمسجد الحرام “خلية نحل على مدار الساعة”

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تحرص وكالة الشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أفضل الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام طيلة شهر رمضان المبارك.

وتزداد الخدمات خاصة في يوم الجمعة من خلال إشرافها ومتابعتها للعديد من الخدمات المقدمة لقاصدات البيت العتيق.

قاصدات المسجد الحرام:

وتكمن مهام إدارة التوجيه والإرشاد النسائي على تقديم العديد من الخدمات بكل مهنية واحترافية ومن أبرزها الإرشاد المكاني بالإجابة على:

-تساؤلات القاصدات عن المواقع داخل المسجد الحرم وخارجه.

– تصحيح صفة الوضوء والصلاة وتذكيرهن بصفة صلاة الجنازة، وسنن الجمعة.

– تفعيل مبادرة جوائز الأذان التي تعني بتذكير القاصدات بفضل ترديد الأذان مع المؤذن والدعاء بعد الانتهاء منه.

– نشر الباركودات الخاصة بالإفتاء وبإصدارات الرئاسة على القاصدات للاستفادة منها مثل كتاب الدعاء وصفة الحج والعمرة.

– العمل على إتمام الصفوف والفضل المترتب على ذلك، و الإرشاد الديني وتغطية الملاحظات وإنهائها.

حلقات تلاوة لضيوف الرحمن:

وتتبلور مهام الإدارة في تفعيل حلقاتٍ قرآنيةٍ لمختلف الفئات من ضيوف الرحمن، حيثُ يتم تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة مع التجويد وإعانتهن على تحسينها وإتقانها و مراجعة الحفظ لهن على يد نخبة من الكفاءات الحافظة لكتاب الله -عز وجل- كذلك إقامة مجالس في شروحات السنة النبوية الصحيحة والقراءات العشر، وتقديم دروسِ السنة النبوية المطهرة، إضافةً إلى الاهتمام بالقاصدات من ذوي الإعاقة وكبيرات السن؛ وتقديم البرامج التي يتمُ من خلالِها تعليم التلاوة الصحيحة لسورةِ الفاتحة وقصار السور.

إدارة المصاحف:

وتعمل إدارة المصاحف النسائية على تزويد المصليات النسائية بالأعداد الكافية والأحجام المتنوعة من المصاحف والتفاسير طوال شهر رمضان المبارك وتوفير المصحف الشريف بالحجم الكبير في مصلى المسنات وكذلك المصاحف المخصصة للمكفوفات ( برايل ) داخل مصليات المخصصة للأشخاص ذوات الإعاقة.

كما يتم توفير مصاحف تراجم لمعاني كلمات القرآن بعدة لغات من أهمها الإنجليزية والأردية والإندونيسية, خدمة لغير الناطقين باللغة العربية من قاصدات بيت الله الحرام وأن عملية تزويد المصليات حسب الاحتياج مستمرة وذلك تيسيرًا لقاصدات بيت الله الحرام.

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