قرر أن يحفظ القرآن.. لاعب ألماني شهير: “كتاب الله حياتي” (فيديو)

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمغربي نصير مزراوي لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني أثناء ترتيله للقرآن وقراءته لسورة الضحى.

وانتشر الفيديو الذي أشاد به معلقون، معربين عن شعورهم بالفخر بسبب تلاوته وحبه للقرآن ورغبته في أن يصبح إمامًا.

وكتب سلمان “نجم نادي بايرن ميونخ وأحد اللاعبين المسلمين في أوربا نفخر به لتمسكه بكل ما يتعلق بدين الإسلام”.

لاعب ألماني يقرأ القرآن:

وظهر مزراوي في حوار على إحدى قنوات يوتيوب، وهو يرتل سورة الضحى، بصوت جميل وتلاوة خاشعة.

كما ظهر وهو يرتدي الزي المغربي التقليدي، وكاشفًا عن جانب من شخصيته لم يكن يعرفه محبوه.

سورة الضحى:

وعن سبب تلاوته لسورة الضحى بالتحديد، قال مزراوي :”أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة عندما كان يمر بأوقات صعبة”.

وتابع قائلا : “لهذا السبب تعجبني، فأنا أيضًا مررت بأوقات صعبة في حياتي. الحياة الدنيوية لا تجعلني عاطفيًا، فقط الحديث عن ديننا هو من يجعلني كذلك”.

وأضاف مزراوي أنه قرر بعد نهائيات كأس العالم في قطر 2022، أن يحفظ القرآن الكريم.

كما نوه اللاعب المغربي أنه لا يقرأ القرآن كثيرًا قبل شهر رمضان أو بعده، معبرًا عن خجله من نفسه بسبب هذا الأمر.

حفظ القرآن:

وواصل في حديثه:”أثناء صلاتي، أقرأ فقط بعض السور وحينها أشعر بالخجل من ذلك، وهنا اتخذت خطوة حفظ القرآن”.

كما أوضح في حديثه: “هدفي إن شاء الله أن أصبح حافظًا للقرآن، وبعد ذلك فهم القرآن، وتطبيقه في حياتي، وأريد أيضًا أن أشارك هذه المعرفة مع الأشخاص المقربين مني، وفي نهاية الأمر أريد أن أصبح إمامًا”.

يذكر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، أوضح أنه يعيش في البلاد ما بين 5.3 و5.6 ملايين مسلم في الوقت الراهن، وهو ما يعادل ما بين 6.4% إلى 6.7% من إجمالي السكان في البلاد.

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