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بعدة لغات.. إطلاق “المنصة التفاعلية” في موسمها الثاني تعزيزًا لقيم الشهر المبارك
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بعدة لغات.. إطلاق “المنصة التفاعلية” في موسمها الثاني تعزيزًا لقيم الشهر المبارك

بعدة لغات.. إطلاق “المنصة التفاعلية” في موسمها الثاني تعزيزًا لقيم الشهر المبارك

بعدة لغات.. إطلاق “المنصة التفاعلية” في موسمها الثاني تعزيزًا لقيم الشهر المبارك
١١:٠٨:٤٨ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعزيزًا لقيم الشهر الفضيل لقاصدات بيت الله الحرام، فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، “المنصة التفاعلية باللغات” في موسمها الثاني.

المنصة التفاعلية:

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية شذى بنت عبد المنعم الأنصاري، أن المنصة تحتوي على القرآن الكريم، وإمساكية شهر رمضان، وكتيب صفة العمرة المكتبة الرقمية.

كما تحتوي على أهم أرقام التواصل والمترجمة بعدة لغات والمتمثلة في (الإنجليزية – الأوردية -الفرنسية – الصينية – لغة الملايو) بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة “للرجال”.

100 ألف مصحف:

وقبل أسبوع قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوزيع أكثر من 100 ألف نسخة من المطبوعات والكتيبات بلغات متعددة، على المعتمرين القادمين للمملكة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وتم ذلك في إطار رسالة الوزارة التوعوية والإرشادية للمعتمرين المتوجهين إلى مكة المكرمة عبر مختلف المنافذ البرية والجوية.

وتضمّ مكة المكرمة شبكة ضخمة من المرافق العامة لخدمة المعتمرين والزائرين الوافدين إليها.

وتحظى تلك المرافق بعناية بالغة من أمانة العاصمة المقدسة؛ لضمان سلامة أدائها بجودة عالية.

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أخبار السعودية السعودية اليوم المنصّة التفاعلية شؤون الحرمين عدة لغات موسمها الثاني

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