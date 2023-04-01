السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
دراسة مذهلة: النباتات تصدر أصواتًا عند العطش
لأول مرة في تاريخها.. منع عقد القران داخل المساجد بدولة عربية
“انحلال أخلاقي” يضرب جامعات دولية.. ممارسة الجنس في وضح النهار وعمليات غش واسعة
رياح عاتية تتسبب في خروج قطارين عن مسارهما بدولة أوروبية
بعد ميسيسيبي.. 600 إصابة في إعصار “هائل ومدمر” بولاية أركنساس الأمريكية
في 31 ألف رحلة.. 1.9 مليون مستخدم لحافلات مكة خلال أسبوع

الرئيسية

 /

منوعات

 /

دراسة مذهلة: النباتات تصدر أصواتًا عند العطش

دراسة مذهلة: النباتات تصدر أصواتًا عند العطش

دراسة مذهلة: النباتات تصدر أصواتًا عند العطش
١٠:٣٣:١٤ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

يدفع نقص الماء أو الجرح المفاجئ النباتات لإنتاج الأصوات، التي قد تستجيب لها الكائنات القريبة.

وذكرت صحيفة الغارديان أن العلماء اكتشفوا أنه يأتي وقت في حياة النباتات يتدلى فيه رأسها ويصبح لون الأوراق شاحباً وتطلق وابلاً من الأصوات التي تعادل الموجات فوق الصوتية.

شعور النباتات بالعطش:

وأوضحت أن هذا الاكتشاف، الذي وصفه أحد الخبراء المستقلين بأنه مثير للتفكير، يشير إلى أن المملكة النباتية ليست صامتة كما تبدو، وأن الأصوات فوق الصوتية المنبعثة من النباتات قد تساعد في تشكيل نظمها البيئية.

وأضافت أنه عند 40 إلى 80 كيلوهرتز، تكون الأصوات عالية النبرة بالنسبة للأذن البشرية، التي يبلغ نطاقها الأعلى نحو 20 كيلوهرتز.

بينما  يمكن للحشرات، مثل العث والثدييات الصغيرة، بما في ذلك الفئران، اكتشاف مثل هذه الترددات، مما يزيد احتمال تأثير الضوضاء على سلوكها.

أصوات النباتات:

ويصف العلماء كيف أن أصوات النباتات عالية مثل كلام الإنسان، وتنبعث بشكل متكرر بعد يومين من دون ماء.

وبحسب ما سجله الباحثون، تبلغ ذروتها في اليوم الخامس أو السادس ثم تهدأ مع جفاف النبات.

فيما أوضحت البيانات أن الأصوات تحتوي على معلومات قد تكون مفيدة للكائنات الحية في البيئة.

تنفس النباتات:

وفي وقت سابق وثق باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية مقطع فيديو يُظهر أن النباتات لها أفواه وتتنفس بطريقة تشبه البشر.

وخلال الفيديو، الذي تم تقريبًا آلاف المرات، تظهر ورقة شجر وهي تفتح فمها لاستنشاق ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأوكسجين بدلاً من ذلك.

واكتشف الباحثون أن أوراق الشجر تستشعر ثاني أكسيد الكربون حولها، وتفتح فمها بناءً عليه، هذا الفم الذي يبدو وكأنه يأخذ شهيقًا وزفيرًا هو أحد مسام الورقة.

اقرأ أيضا:

محطة طاقة شمسية على شكل حصان تجمع بين توليد الكهرباء وزراعة النباتات

الكلمات الدلالية:
أصوات النباتات العطش تنفس النباتات موجات فوق صوتية

مواد ذات صلة

المزيد
«فقمة فراء» تتجول في شوارع أستراليا

«فقمة فراء» تتجول في شوارع أستراليا

٠١:٣٠ ص، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٦
العشر الأواخر.. سباق نحو الجائزة

العشر الأواخر.. سباق نحو الجائزة

٠٤:٤٦ م، الثلاثاء، ١٤ أغسطس ٢٠١٢
عريس ترك «عروسه» ليقضي ليلة الدخلة مع طيور الزينة

عريس ترك «عروسه» ليقضي ليلة الدخلة مع طيور الزينة

٠٩:٤٤ م، الثلاثاء، ٢١ يونيو ٢٠١١
جامعات عالمية تمنع طلابها من ارتداء الساعات أثناء الاختبارات

جامعات عالمية تمنع طلابها من ارتداء الساعات أثناء الاختبارات

١٢:٠٤ م، الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *