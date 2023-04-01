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لأول مرة في تاريخها.. منع عقد القران داخل المساجد بدولة عربية
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لأول مرة في تاريخها.. منع عقد القران داخل المساجد بدولة عربية

لأول مرة في تاريخها.. منع عقد القران داخل المساجد بدولة عربية

لأول مرة في تاريخها.. منع عقد القران داخل المساجد بدولة عربية
١٠:١٥:٥٥ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قررت وزارة الأوقاف المصرية منع إقامة السرادق وحفلات عقد القران داخل المساجد في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي قرار الأوقاف المصرية، لأول مرة في تاريخ البلاد،  بعدما كان يتم عقد القران داخل المسجد وساحاته.

منع عقد القران في مساجد مصر:

ونقلت صحف محلية عن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، تصريحا بضرورة التعامل الحاسم مع منع صناديق التبرعات.

وأكد أنه لا يسمح بإقامة أي سرادقات أو ما في حكمها مفتوحة أو مغلقة لإقامة أي مناسبات عقد قران أو غيره في ساحة المسجد أو حرمه أو حديقته.

كما اقتصر ذلك على دور المناسبات المعدة لذلك فقط، وذلك مراعاة لحرمة المسجد، بحسب قوله.

وزير الأوقاف:

وأضاف وزير الأوقاف، خلال اجتماعه مع مديري المدريات الإقليمية، على ألا يتم تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى لغير دور المناسبات المعدة لذلك والمسجلة بسجلات الوزارة.

وأوضح أن من يخالف ذلك من العاملين بالأوقاف أو يسمح به أو يغض الطرف عنه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

وعن مشروع صكوك الإطعام أشاد وزير الأوقاف بجهود المديريات الإقليمية في مشروع صكوك الإطعام، والتي بلغت حصيلة الصكوك للمشروع أكثر من 10 ملايين جنيه للمديريات الإقليمية.

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الكلمات الدلالية:
الأوقاف المصرية المساجد صكوك الطعام عقد القران وزير الأوقاف

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