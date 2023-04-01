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رياح عاتية تتسبب في خروج قطارين عن مسارهما بدولة أوروبية

رياح عاتية تتسبب في خروج قطارين عن مسارهما بدولة أوروبية

رياح عاتية تتسبب في خروج قطارين عن مسارهما بدولة أوروبية
٠٩:٢٣:٢٢ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

خرج قطاران عن مسارهما أمس الجمعة ما أدّى إلى إصابة عدة أشخاص، بحسب ما أعلنته شرطة العاصمة السويسرية.

خروج قطارين عن مسارهما:

وقالت المتحدّثة باسم الشرطة فلورينا شينك إن القطار الأول خرج عن مساره قرابة الساعة (14,30 ت.غ) بين لوشارتز وبيال، والثاني بعد نحو عشرين دقيقة في ضواحي بورن زوم هوف.

وأوضحت أن تدخلات طواقم الإنقاذ – الشرطة وسيارات الإسعاف والإطفاء – مستمرّة، منوهة أن الحادثين أسفرا عن سقوط العديد من الجرحى.

كما نوهت المتحدثة باسم الشرطة أنه في الحادث الأول، انقلب الجزء الخلفي من القطار على جانبه الأيمن.

ووقع الحادث على الخط الموازي لبحيرة بيين والذي تشغّله شركة “ايه اس ام”.

رياح عاتية:

ورجّحت شركة “آر بي اس” أن تكون الرياح الشديدة التي ضربت سويسرا أمس الجمعة سبباً في الحادث الثاني.

منخفض جوي:

وتسبّب منخفض جوّي في جنوب إنكلترا الجمعة بهبوب رياح عاتية على قسم من أوروبا يشمل سويسرا، بحسب هيئة الأرصاد السويسرية.

وحذّرت الأرصاد الجوّية صباحاً من رياح تراوح سرعتها بين 80 و110 كلم في الساعة فوق السهول، وفي المناطق الجبلية بين مئة و140 كلم في الساعة.

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الشرطة السويسرية خروج قطارين رياح عاتية سرعة الرياح سويسرا

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