بعد ميسيسيبي.. 600 إصابة في إعصار “هائل ومدمر” بولاية أركنساس الأمريكية

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تعرضت بلدة ليتل روك في ولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة لإعصار عنيف.

إعصار مدمر:

وأفادت هيئة الإذاعة المحلية أمس الجمعة، أن خدمة الإنقاذ المحلية تفترض وقوع 600 إصابة بجروح على الأقل.

وكتب فرانك سكوت عمدة ليتل روك تغريدة قال فيها إنه طلب من حاكمة الولاية سارة هوكابي ساندرز المساعدة من الحرس الوطني الأمريكي.

كان الإعصار جزءًا من حالة الطقس القاسية التي ضربت جنوب الولايات المتحدة، وامتدت إلى منطقة البحيرات العظمى في الشمال.

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية زيادة خطر الإعصار في المنطقة، كما قتل إعصار آخر ما لا يقل عن 26 شخصًا في ولايتي ميسيسيبي وألاباما قبل أسبوع واحد فقط.

إعصار ميسيسيبي:

وقبل يومين، لقي ما لا يقل عن 23 شخصًا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، مصرعهم.

ودمرت عشرات البنايات جراء إعصار قوي اجتاح مناطق من الجنوب الأمريكي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن إعصارًا تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرق بلدة جاكسون في ولاية ميسيسيبي.

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