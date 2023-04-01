السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بعد ميسيسيبي.. 600 إصابة في إعصار “هائل ومدمر” بولاية أركنساس الأمريكية
في 31 ألف رحلة.. 1.9 مليون مستخدم لحافلات مكة خلال أسبوع
توقعات طقس اليوم السبت: انخفاض في درجات الحرارة بمعظم المناطق
استمرار النهب.. الحوثي يرفع سعر زكاة الفطر على سكان مناطق سيطرته
حتى الـ 8 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وأتربة مثارة على هذه المناطق
5 خطوات لتجنب الأرق والنوم الصحي في رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد ميسيسيبي.. 600 إصابة في إعصار “هائل ومدمر” بولاية أركنساس الأمريكية

بعد ميسيسيبي.. 600 إصابة في إعصار “هائل ومدمر” بولاية أركنساس الأمريكية

بعد ميسيسيبي.. 600 إصابة في إعصار “هائل ومدمر” بولاية أركنساس الأمريكية
٠٩:٠٢:١٤ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت بلدة ليتل روك في ولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة لإعصار عنيف.

إعصار مدمر:

وأفادت هيئة الإذاعة المحلية أمس الجمعة، أن خدمة الإنقاذ المحلية تفترض وقوع 600 إصابة بجروح على الأقل.

وكتب فرانك سكوت عمدة ليتل روك تغريدة قال فيها إنه طلب من حاكمة الولاية سارة هوكابي ساندرز المساعدة من الحرس الوطني الأمريكي.

كان الإعصار جزءًا من حالة الطقس القاسية التي ضربت جنوب الولايات المتحدة، وامتدت إلى منطقة البحيرات العظمى في الشمال.

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية زيادة خطر الإعصار في المنطقة، كما قتل إعصار آخر ما لا يقل عن 26 شخصًا في ولايتي ميسيسيبي وألاباما قبل أسبوع واحد فقط.

إعصار ميسيسيبي:

وقبل يومين، لقي ما لا يقل عن 23 شخصًا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، مصرعهم.

ودمرت عشرات البنايات جراء إعصار قوي اجتاح مناطق من الجنوب الأمريكي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن إعصارًا تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرق بلدة جاكسون في ولاية ميسيسيبي.

اقرأ أيضا:

إعصار مدمر يجتاح كاليفورنيا.. وخسائر كبيرة في المباني

الكلمات الدلالية:
600 إصابة إعصار مدمر الأرصاد المحلية كاليفورنيا ولاية أركنساس ولاية ميسيسيبي

مواد ذات صلة

المزيد
صباح اليوم.. تساقط الأمطار شرق محافظة الرين بالرياض (فيديو)

صباح اليوم.. تساقط الأمطار شرق محافظة الرين بالرياض (فيديو)

٠٩:٢٣ ص، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
خبير ألماني يحذر من استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن

خبير ألماني يحذر من استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن

٠٩:٣٣ ص، الأثنين، ٠١ فبراير ٢٠١٦
الرياض.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل الإرهابيين في حي الياسمين

الرياض.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل الإرهابيين في حي الياسمين

٠٧:٥٥ ص، الأحد، ٠٨ يناير ٢٠١٧
كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت ستصاب بالصلع من طول أصابعك؟

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت ستصاب بالصلع من طول أصابعك؟

١٠:٥٨ ص، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *