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في 31 ألف رحلة.. 1.9 مليون مستخدم لحافلات مكة خلال أسبوع
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في 31 ألف رحلة.. 1.9 مليون مستخدم لحافلات مكة خلال أسبوع

في 31 ألف رحلة.. 1.9 مليون مستخدم لحافلات مكة خلال أسبوع

في 31 ألف رحلة.. 1.9 مليون مستخدم لحافلات مكة خلال أسبوع
٠٨:٤٩:٤٤ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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توصل- فريق التحرير:

وصل عدد المستخدمين اليومي للحافلات في مكة إلى ما يقارب 271 ألف مستخدم.

استخدام حافلات مكة:

وبحسب ما أعلنته الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فقد وصل مستخدمي ومستخدمات حافلات مكة أكثر من 1.9 مليون مستخدم ومستخدمة خلال أول أسبوع من شهر رمضان المبارك.

وأضافت الهيئة أن عدد الرحلات في أول أسبوع من شهر رمضان المبارك بلغ أكثر من 31 ألف رحلة من خلال 12 مسارًا لنقل سكان مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.

وأوضحت أن حافلات مكة تقدم خدماتها في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة، بهدف تقديم تجربة لوجستية فريدة من نوعها.

438 محطة توقف:

ويعمل مشروع حافلات مكة من خلال 438 محطة توقف و400 حافلة لخدمة السكان والزوار عبر 12 مسارًا تربط المنطقة المركزية والمسجد الحرام بعدد من المواقع الحيوية في العاصمة المقدسة.

كما يعد المشروع أحد البرامج الداعمة لاستراتيجية النقل العام في مكة المكرمة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية 2030.

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أخبار السعودية البيت الحرام السعودية اليوم المشاعر المقدسة حافلات مكة نقل المستخدمين

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