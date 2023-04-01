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توقعات طقس اليوم السبت: انخفاض في درجات الحرارة بمعظم المناطق

توقعات طقس اليوم السبت: انخفاض في درجات الحرارة بمعظم المناطق

توقعات طقس اليوم السبت: انخفاض في درجات الحرارة بمعظم المناطق
٠٨:٣٧:٥٣ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة:

يُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

ارتفاع الأمواج:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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