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استمرار النهب.. الحوثي يرفع سعر زكاة الفطر على سكان مناطق سيطرته
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استمرار النهب.. الحوثي يرفع سعر زكاة الفطر على سكان مناطق سيطرته

استمرار النهب.. الحوثي يرفع سعر زكاة الفطر على سكان مناطق سيطرته

استمرار النهب.. الحوثي يرفع سعر زكاة الفطر على سكان مناطق سيطرته
٠٢:٠٩:٠٤ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام في المجلس الرئاسي اليميني معمر الإرياني، قيام مليشيا الحوثي برفع سعر زكاة الفطر على جميع السكان في مناطق سيطرتها.

خصم زكاة الفطر على الموظفين

وأوضح في سلسلة تغريدات على حساب هفي “تويتر”، أن الحوثي ألزام المكاتب التنفيذية والقطاع العام والمختلط بخصم زكاة الفطر على الموظفين، ومن يعولون، من نصف الراتب الذي وعدت بصرفه خلال شهر رمضان.

اليمن بات أمام عصابة تتفنن في السلب والنهب

وأضاف أن ذلك تم بموجب فتوى من أسمته مفتي الديار اليمنية، مشيرًا إلى أن اليمن بات أمام عصابة تتفنن في السلب والنهب، وتزداد توحشًا ضد الشعب.

الحوثي نهب الخزينة والاحتياطي النقدي

وأكد أن مليشيا الحوثي نهبت الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، حيث أوقفت صرف مرتبات موظفي الدولة، مكتفية بصرف نصف راتب كل خمسة أشهر.

سياسات إفقار وتجويع متعمد

وبين أنها عطلت القطاع الخاص، ومارست سياسات إفقار وتجويع متعمد بحق المواطنين، وذهبت لفرض رسوم إضافية وجبايات غير قانونية تحت مسميات عدة، أحدها الزكاة، وتوجيهها لإثراء قياداتها وما يسمى “المجهود الحربي”.

متطلبات بتدخل دولي لوقف الممارسات الإجرامية

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بموقف واضح من هذه الممارسات الإجرامية التي تضيف أعباء جديدة على اليمنيين.

شدد على سرعة التدخل الدولي لوقف سياسات الإفقار والتجويع وأعمال السلب والنهب الممنهج التي تكرسها مليشيا الحوثي وتفاقم المعاناة الإنسانية، ولا تراعي حرمة الشهر الفضيل.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الإرياني الحوثي اليمن زكاة الفطر مليشيا الحوثي نهب ثروات اليمن

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