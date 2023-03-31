طرائف رمضانية.. أشعب الطماع والوالي ووليمة رمضان!

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كان أشعب أشد الناس طمعًا، فدخل على أحد الولاة في أول يوم من رمضان يطلب الإفطار..

وجاءت المائدة وعليها جدي، فأمعن فيه أشعب حتى ضاق الوالي وأراد الانتقام من ذلك الطامع الشره..

فقال له: اسمع يا أشعب إن أهل السجن سألوني أن أرسل إليهم من يصلي بهم في شهر رمضان، فامض إليهم وصل بهم, واغنم الثواب في هذا الشهر..

فقال أشعب وقد فطن إلى غرض الوالي منه: أيها الوالي لو أعفيتني من هذا نظير أن أحلف لك بالطلاق والعتاق إني لا أكل لحم الجدي ما عشت أبدًا، فضحك الوالي.

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