السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
استمرار النهب.. الحوثي يرفع سعر زكاة الفطر على سكان مناطق سيطرته
حتى الـ 8 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وأتربة مثارة على هذه المناطق
5 خطوات لتجنب الأرق والنوم الصحي في رمضان
رمضان في هولندا.. التفاعل والاندماج يمحو الكراهية
طرائف رمضانية.. أشعب الطماع والوالي ووليمة رمضان!
عاجل.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق اليوم السبت 10 رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

5 خطوات لتجنب الأرق والنوم الصحي في رمضان

5 خطوات لتجنب الأرق والنوم الصحي في رمضان

5 خطوات لتجنب الأرق والنوم الصحي في رمضان
٠٢:٠٣:٤٣ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف خبراء عن  أفضل طريقة للنوم خلال شهر رمضان، خاصة وأن البعض قد يعاني من الأرق وعدم انتظام فترات النوم.

وبحسب “MattressNextDay”، فإنه يمكن اتباع الخطوات التالية طوال الشهر الكريم للحصول على مزيد من فترات النوم.

1- انتبه لما تأكله

تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وسكر.

ويمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من الطعام إلى إرباك الجهاز الهضمي في الليل حيث يحاول جسمك هضم الوجبة.

2- خطط لروتين ليلي جديد 

يجب أن تضع جدولا جديدا لوقت النوم وتحاول الالتزام به أثناء شهر رمضان.

ومن الطبيعي أنك لن تحصل على الأرجح من سبع إلى تسع ساعات في ليلة واحدة، حاول النوم لأطول فترة ممكنة بعد الإفطار.

3- احصل على الضوء الطبيعي خلال النهار

إذا شعرت بالتعب بسبب وقت النوم المتأخر وساعة الاستيقاظ المبكرة، فاخرج في الهواء الطلق.

للضوء الطبيعي تأثير قوي على إيقاع الساعة البيولوجية ويمكن أن يساعدك الخروج في الهواء الطلق – حتى لو كان لفترة قصيرة – على الشعور بمزيد من اليقظة أثناء النهار.

4- قيلولة لمدة 20 دقيقة

إذا كنت قادرا على ذلك أثناء النهار، فننصحك بتحديد وقت قيلولة.

ويجب ألا تغفو لمدة تزيد عن 20 دقيقة حيث يمكن أن تبدأ في النوم العميق. وهذا هو الوقت الكافي للشعور بالانتعاش دون مقاطعة نومك في الليل.

5- تأكد من بقائك رطبا

على الرغم من عدم وجود قدر كبير من الأبحاث لربط المزيد من الماء بنوم أفضل، فإن الترطيب هو مفتاح صحتك. كما أن شرب كميات أقل من الماء يمكن أن يؤدي إلى قضاء وقت أقل في النوم.

اقرأ أيضا:

دراسة تكشف ارتباطا وثيقا بين طريقة النوم ووقت الوفاة

 

 

الكلمات الدلالية:
النوم رمضان شهر رمضان طريقة النوم

مواد ذات صلة

المزيد
و20 اتفاقية لتأهيلهم.. الراجحي: 10 شركاء من الجهات الحكومية لتطوير خدمات ذوي الإعاقة

و20 اتفاقية لتأهيلهم.. الراجحي: 10 شركاء من الجهات الحكومية لتطوير خدمات ذوي الإعاقة

٠٢:٥٢ م، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠٢٣
104 شركات رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12431 نقطة

104 شركات رابحة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12431 نقطة

٠٥:٠٢ م، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
“الغذاء والدواء” تتلف 52 طن أغذية فاسدة في الحج (صور)

“الغذاء والدواء” تتلف 52 طن أغذية فاسدة في الحج (صور)

١٠:٥٠ م، الأحد، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٤
وزير العمل: «الإطار السعودي للمؤهلات» يسهم في زيادة إنتاجية القوى العاملة

وزير العمل: «الإطار السعودي للمؤهلات» يسهم في زيادة إنتاجية القوى العاملة

٠٧:٥٣ ص، الأربعاء، ٠١ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *