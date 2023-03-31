5 خطوات لتجنب الأرق والنوم الصحي في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

كشف خبراء عن أفضل طريقة للنوم خلال شهر رمضان، خاصة وأن البعض قد يعاني من الأرق وعدم انتظام فترات النوم.

وبحسب “MattressNextDay”، فإنه يمكن اتباع الخطوات التالية طوال الشهر الكريم للحصول على مزيد من فترات النوم.

1- انتبه لما تأكله

تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وسكر.

ويمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من الطعام إلى إرباك الجهاز الهضمي في الليل حيث يحاول جسمك هضم الوجبة.

2- خطط لروتين ليلي جديد

يجب أن تضع جدولا جديدا لوقت النوم وتحاول الالتزام به أثناء شهر رمضان.

ومن الطبيعي أنك لن تحصل على الأرجح من سبع إلى تسع ساعات في ليلة واحدة، حاول النوم لأطول فترة ممكنة بعد الإفطار.

3- احصل على الضوء الطبيعي خلال النهار

إذا شعرت بالتعب بسبب وقت النوم المتأخر وساعة الاستيقاظ المبكرة، فاخرج في الهواء الطلق.

للضوء الطبيعي تأثير قوي على إيقاع الساعة البيولوجية ويمكن أن يساعدك الخروج في الهواء الطلق – حتى لو كان لفترة قصيرة – على الشعور بمزيد من اليقظة أثناء النهار.

4- قيلولة لمدة 20 دقيقة

إذا كنت قادرا على ذلك أثناء النهار، فننصحك بتحديد وقت قيلولة.

ويجب ألا تغفو لمدة تزيد عن 20 دقيقة حيث يمكن أن تبدأ في النوم العميق. وهذا هو الوقت الكافي للشعور بالانتعاش دون مقاطعة نومك في الليل.

5- تأكد من بقائك رطبا

على الرغم من عدم وجود قدر كبير من الأبحاث لربط المزيد من الماء بنوم أفضل، فإن الترطيب هو مفتاح صحتك. كما أن شرب كميات أقل من الماء يمكن أن يؤدي إلى قضاء وقت أقل في النوم.

اقرأ أيضا:

دراسة تكشف ارتباطا وثيقا بين طريقة النوم ووقت الوفاة