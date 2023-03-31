حتى الـ 8 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من رياح وأتربة مثارة على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى تدنِ في الرؤية على هذه المناطق:

1 – منطقة عسير، وتشمل “العرين وبيشة وتثليث وطريب”.

2 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران”.

3 – المنطقة الشرقية، وتشمل “المنطقة الشرقية والأحساء والعديد وبقيق”.

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “جدة ورابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية”.

5 – منطقة جازان، وتشمل “أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب”.

6 – منطقة الرياض، وتشمل “الحريق والخرج والدلم والمزاحمية والدرعية وحريملاء ورماح وحوطة بني تميم وضرما والأفلاج والسليل ووادي الدواسر”.

الحالة تستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً

وبيّن المركز أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة المثارة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـثامنة مساءً.

وحذر المركز من هطول أمطار رعدية من خفيفة لمتوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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