رمضان في هولندا.. التفاعل والاندماج يمحو الكراهية

تواصل – فريق التحرير:

يشكل المسلمون ثاني أكبر ديانة في هولندا، بعد المسيحية، بنسبة 8 في المائة، لكنه الأول من حيث معدل الانتشار بين الهولنديين.

ورصد تقرير للمركز القومي للإحصاء في هولندا، تحولاً ديموغرافيًا هائلاً في المدن الكبري الرئيسية مثل أمستردام (العاصمة الثقافية) وروتردام (أكبر ميناء في العالم) ولاهاى (العاصمة السياسية)؛ أصبح فيه المسلمون من أصول مغاربية وتركية يشكلون نسبة 80 في المائة من تعداد الأجانب المقيمين فيها .

وتنتمي غالبية المسلمين في هولندا إلى المذهب السني. يقيم الكثير منهم في المدن الأربع الرئيسية في البلاد، أمستردام وروتردام ولاهاي وأوتريخت.

450 مسجدًا

ويوجد في هولندا أكثر من 450 مسجدًا، في العاصمة الثقافية أمستردام وحدها أكثر من أربعين مسجدًا، يتجاوز دورها كدار للعبادة ليتحول إلى مؤسسة اجتماعية وثقافية وسياسية بل واقتصادية أيضًا.

وتأسس المسجد الكبير في أمستردام في عام 1971 أول مسجد في هولندا، وقام بتأسيسة عدد من المهاجرين على رأسهم الشيخ محمد الشروطي رئيس مجلس اتحاد المساجد المغاربية، ومنه انطلقت حركة بناء المساجد وامتدت إلى بقية المدن الأخري.

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ومن أشهر هذه المساجد آيا صوفيا والرحمة والتوحيد ( في أمستردام ) ، والنصر ومولانا ( في روتردام) والأخير هو أضخم وأكبر المساجد التي تأسست في السنوات الأخيرة.

ويوجد في هولندا جامعتان إسلاميتان، إلى جانب عدد من المعاهد الإسلامية الخاصة مثل معهد الأئمة الهولندية، وتأسست الجامعة الأولي (روتردام الإسلامية) في عام 1998، وتسيطر جماعة النورسيين التركية على إدارتها في حين أسس الثانية (أوربا الإسلامية) في عام 2001 مجموعة من الشخصيات الإسلامية من كل العرقيات الإسلامية، ولم تحصل الجامعتان على الاعتراف الرسمي من الحكومة الهولندية بعد.

وقد واجه المسلمون بغضب عرض فيلم “الفتة” الذي أنتجه السياسي الهولندي المتطرف “جيرت ويلدرز”، ولم تكتف ردة فعلهم بشتمهم والدعاء عليهم، بل إنها اتخذت وسائل عملية مفيدة من أجل التعريف بالإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أجواء شهر رمضان في هولندا

ويحتفل المسلمون في هولندا بشهر رمضان من خلال العديد من الأنشطة التي تحفل بها المساجد والمراكز الإسلامية.

وتستضيف المساجد في جميع أنحاء البلاد مآدب إفطار مشتركة، حيث يقوم المسلمون والمنظمات الإسلامية بتوزيع طرود غذائية خلال شهر رمضان وفي الأحياء وعبر المساجد.

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كما تقدم الأندية الرياضية الإسلامية المختلفة وجبات طعام وتنظم مسابقات رياضية للشباب في أوقات لاحقة.

لكن الجديد في رمضان هذا العام بهولندا، وكما يقول المسلمون هناك، هو التفاعل اللافت من جانب الهولنديين مع الصائمين، والتوفف عن نظرات الاستهجان والامتعاض التي كانوا يلحظونها في السابق في أعينهم

وفي مسجد الفاتح في أمستردام، تؤدلى صلاة التراويح باللغة الهولندية لتسهيل فهم القرآن، وهو الأمر الذي ترك انطباعًا إيجابيًا في نفوس الهولنديين.

وخصص التلفزيون الهولندي هذا العام نشرة أسبوعية باسم “نشرة رمضان”، يعرض فيها تجربة شخصيات مشهورة للصيام ليوم واحد، وقدرتهم على التحمل، إضافة لاستعراض أخبار تتعلق بشهر رمضان في هولندا والعالم.

وكشفت هيئة الاتصال بالمسلمين في هولندا أن الهولنديين هذا العام قدموا العديد من الأمثلة على مشاركة غير المسلمين في الصيام بدافع التضامن مع الآخرين، ولأنهم مهتمون بالصيام ورمضان.

كما نظمت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات مبادرة صيام ليوم واحد لجميع موظفيها.