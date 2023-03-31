9 حالات تشير إلى أن الغذاء غير صالح للاستهلاك

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كشف “إنفوجراف” عن الحالات التي تشير إلى أن الغذاء “مغشوش” ويجب عدم تناوله.

9 حالات

وذكر أن هناك 9 حالات تؤكد أن هذا الغذاء غير صالح للاستهلاك، وهي كالتالي:

1- يحتوي على مضاف غذائي غير مجاز استعماله.

2- لم تطبيق البيانات الإيضاحية للغذاء محتوياته الفعلية.

3- نزع أي من مكوناته أو إعادة تركيبها أو إجراء أي تغيير.

4- يحتوي على مادة تقلل قيمته الغذائية.

5- تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على البطاقة الغذائية.

6- تعديل مدة صلاحيته دون موافقة كتابية من الجهة المختصة.

7- يحتوي على مواد أو منتجات ليست حلال ولم يدون على البطاقة الغذائية.

8- يحتوي على مادة تخفي عيبا أو تغير حجمه أو وزنه.

9- أي حالات أخرى تحددها الجهة المختصة.

في وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه يفضل استخدام “الفقع “خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد، حفاظًا على قوامه ونكهته.

الكمأة وأنواعها

وأشارت الهيئة إلى أن من مسمياته “الكمأة”، وأنواعه: الجبي والخلاسي والزبيدي.

وبيّنت أن من فوائد “الفقع” احتواءه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وعلى مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور.

وكانت هيئة الغذاء والدواء نشرت معلومات هامة عن “الفقع” وطريقة استخدامه وأبرز فوائده، وذلك في أنفوجراف عبر صفحتها الشخصية على “تويتر”.

قالت الهيئة إن الفقع من مسمياته “الكمأة”، ومن أنواعه: الجبي، والخلاسي والزبيدي.

طريقة الاستخدام

وأوضحت أنه يفضل استخدامه خلال 10 أيام بعد استخراجه من الأرض وينصح بعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد حفاظا على قوانه ونكهته.

وأضافت: لتحضير الفقع احرص على إزالة المناطق سواء اللون وتنظيفه من التربة جيدا وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

من فوائده

1- وجود جميع الأحماض الأمينية الأساسية

2- يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة

3- غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفسفور

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