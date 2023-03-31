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تحذير طبي: “النكد” الزوجي يؤدي للأزمات القلبية

تحذير طبي: “النكد” الزوجي يؤدي للأزمات القلبية

تحذير طبي: “النكد” الزوجي يؤدي للأزمات القلبية
٠١:٣٥:٠٦ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من أن “النكد” الزوجي يؤدي للأزمات القلبية.

وقال في مقابلة مع فضائية “روتانا خليجية”: “الزواج غير السعيد يسبب ضغوطات نغسية، وهذه الضغوطات عند الرجال مع التقدم في السن تسبب جلطات”.

وشدد على أن الأمر لا يقتصر فقط على الرجال، بل يمتد كذلك للنساء، حيث يتأثر طرفا العلاقة بالمشاكل الزوجية.

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مخاطر العلاقات الزوجية المتوترة

وتوصلت دراسة نشرها موقع “بولد سكاي” المعني بالشؤون الصحية في 2017 إلى أن العلاقات الزوجية المتوترة قد تترك آثارًا سلبية على صحة الإنسان، أكثر من أي علاقة أخرى،

وحذرت الدراسة من أن الزواج المضطرب، المليء بحالات التوتر و”النكد” قد يزيد من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية، خاصة لدى الرجال.

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اضطرابات القلب

والاضطرابات المتصلة بالقلب تعد خطيرة، وقد تؤدي إلى الموت المفاجئ في كثير من الأحيان.

ويعد التوتر من الأعراض الشائعة التي تتسبب في اعتلال القلب، خاصة في الرجال، حيث إن التوتر يزيد من معدل إفراز هرمون الكورتيزول، الذي بدوره يزيد مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يؤثر بشكل خطير على صحة القلب.

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الأزمات القلبية الدكتور خالد النمر الزواج المضطرب المشاكل الزوجية النكد"الزوجي

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