توضيح مهم من “التأمينات” حول إيقاف صرف تعويض “ساند”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم صرف تعويض “ساند” لمدة 12 شهرًا متصلة أو منفصلة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول إنه لم يحصل على الدعم الشهري دون أن يعرف سبب ذلك.

وأضافت “خدمة العملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتم إيقاف صرف تعويض ساند عند إكمال مدة صرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة، أو بعد مرور 24 شهر من تاريخ أول صرف أيهما أسبق”.

وتابعت: “ويتم الإيقاف إذا أصبح للمستفيد دخل شهري من عمل أو نشاط خاص، ويمكنك الإطلاع عبر الرابط التالي لمعرفة سبب الإيقاف (اصغط هنا)”.

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نظام ساند

يقوم “ساند” على رعاية العامل وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته.

ويعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين، وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشًا كريمًا، بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.

ويطبق “ساند” على جميع المواطنين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعون لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

ويساهم البرنامج في توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويعتبر أحد آليات إدارة سوق العمل حيث يحقق إيجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة يساعد من خلالها في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية.

وصدر نظام التعطل عن العمل “ساند” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1435/3/12هـ.

وبدأ تطبيق النظام في المملكة اعتبارًا من 1435/11/1 هـ للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، وابتداءً من 2014/9/1 م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.

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ماهي شروط استحقاق التعويض؟

يلزم أن تتوافر في المشترك الشروط التالية:

-أن يكون سعودي الجنسية.

-توفر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

– يشترط ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

-ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

-ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

-أن يكون قادرًا على العمل.

-ألا يكون قد بلغ سن الستين.

-التسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل)•

-البحث بنشاط وجدية عن العمل.

-الالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق.

– التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق.

ماهي البيانات المطلوبة في طلب تعويض ساند؟

– رقم الهوية الوطنية.

– اسم البنك ورقم الآيبان.

– العنوان وبيانات الاتصال.