بالقصيم.. ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في جولات رقابية مكثفة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت بلدية محافظة الرس بمنطقة القصيم، أنها باشرت جولات مكثفة على منافذ بيع الأغذية خلال شهر رمضان المبارك.

مصادرة 190 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن فرق الرقابة الميدانية نفذت جولات رقابية أسفرت عن مصادرة 190 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية.

تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين

وأكدت أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين، وتم التأكد من سلامة المنتجات والأدوات المستخدمة.

متابعة تطبيق الاشتراطات واللوائح

وقبيل رمضان، كثّفت أمانة منطقة القصيم جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والصحية وذلك لمتابعة تطبيق الاشتراطات واللوائح للمحافظة على الصحة العامة.

3500 جولة رقابية على الأسواق الغذائية والتموينية

ونفذت 3500 جولة رقابية على الأسواق الغذائية والتموينية، جرى خلالها ضبط “415” مخالفًا، ومصادرة “850” كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة.

الأسواق تشهد وفرة كبيرة في العرض والتنوع

فيما تشهد أسواق الخضار والفواكه بمنطقة القصيم وفرة كبيرة في العرض والتنوع في الأصناف.

يأتي هذا وسط إقبال كبير من الأهالي والمقيمين؛ لشراء احتياجاتهم من الخضار والفواكه بعد دخول شهر رمضان المبارك.

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