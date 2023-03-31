9.69% تحسنا في متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت بالمملكة خلال 2022

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أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير “مقياس الربع الرابع 2022” بنسبة تحسن 9.69 % في متوسط سرعة التحميل للإنترنت الثابت مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وكانت الهيئة قد أطلقت – في وقت سابق – حملة آفاق “رسملة البرمجيات وتطويرها” لشركات التقنية بالمملكة.

وأوضحت أن المقصود بالرسملة هو عملية تسجيل التكاليف الرئيسة للأصول الملموسة وغير الملموسة كرأس مال.

وأشارت إلى أن الأصل غير الملموس هو أصل غير نقدي قابل للتحديد، وليس له جوهر مادي مثل البرمجيات والتطبيقات وغيرها

الهدف من الخدمة

وأضاف الهيئة أن الهدف من هذه الخدمة هو إكساب الشركات التقنية في المملكة المعرفة والآفاق المستقبلية لرسملة الأصول غير الملموسة.

في سياق متصل، ​أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حصولها على شهادة الآيزو (ISO 31022) في إدارة المخاطر القانونية كأول جهة تحصل عليها على مستوى المملكة، مما يعكس ما تتمتع به الهيئة من نضج وتميز مؤسسي في أعمالها القانونية.

3 أسباب وحصدت الهيئة شهادة الآيزو في إدارة المخاطر نتيجة العديد من الأسباب من بينها ما يلي: 1 تميز قطاعها القانوني في حوكمة أعماله ونضج إجراءاته. 2- التفوق في الحد من المخاطر القانونية وخلق المكاسب المعرفية منها. 3- تكاملية الخدمات التي تقدمها وعنايتها بانطباعات المستخدمين. اقرأ أيضًا:

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هيئة الاتصالات تطلق حملة آفاق “رسملة البرمجيات وتطويرها”.. وتكشف الهدف منها