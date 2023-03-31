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تحذير مهم: ضبط ربع طن لحوم فاسدة في مكة
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تحذير مهم: ضبط ربع طن لحوم فاسدة في مكة

تحذير مهم: ضبط ربع طن لحوم فاسدة في مكة

تحذير مهم: ضبط ربع طن لحوم فاسدة في مكة
٠١:٢٨:٣٠ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ضبط كمية من اللحوم الفاسدة والتخلص منها لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وقالت الأمانة في حسابها عبر موقع “تويتر: “استمرارًا للجهود الرقابية المكثفة لبلدية العمرة الفرعية وبمساندة الضبط الإداري، ضبطت البلدية شاحنة نقل محملة بـ( 250) كجم من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي”.

وأشارت إلى أنه تم اتلاف الكمية المضبوطة فورًا واتخاذ اللازم حيال المخالفين.

عقوبة ضبط اللحوم الفاسدة

وفيما يتعلق بضبط اللحوم الفاسدة، ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا.

كما يتم التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

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