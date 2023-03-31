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بعد 8 سنوات من الانتظار.. “أبل” تكشف موعد الإعلان عن أحدث اختراعاتها
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بعد 8 سنوات من الانتظار.. “أبل” تكشف موعد الإعلان عن أحدث اختراعاتها

بعد 8 سنوات من الانتظار.. “أبل” تكشف موعد الإعلان عن أحدث اختراعاتها

بعد 8 سنوات من الانتظار.. “أبل” تكشف موعد الإعلان عن أحدث اختراعاتها
٠١:٣٠:٥٨ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تخطط شركة أبل لإطلاق نظارة الواقع المختلط في يونيو المقبل، وهو الحدث الذي ظل جميع عشاق الشركة في انتظاره طيلة 8 سنوات.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة إن مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC) سيعقد في الفترة ما بين 5 يونيو و9 يونيو.

صورة ترويجية مشفرة

ونشرت Apple منشور مدونة يؤكد التواريخ مع صورة ترويجية مشفرة تتميز بخطوط ملونة منحنية – وهي إشارة محتملة إلى سماعة الرأس.

ويُزعم أنها ستحتوي على 10 كاميرات ونظام تشغيل يسمى realityOS مع إصدارات واقع مختلط من تطبيقات آبل مثل FaceTime وMaps.

برامج الشركة

ووفقا لشركة آبل، ستعرض WWDC أحدث التطورات في مجموعة برامجها – iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS.

وسيتم تقديم الحدث الذي يستمر خمسة أيام عبر الإنترنت، على الرغم من أنه ستكون هناك فرصة “للمطورين والطلاب للاحتفال شخصيا في تجربة خاصة” يتم استضافتها في Apple Park، مقر الشركة الرئيسي في كوبرتينو، في يوم الافتتاح.

التواصل مع المطورين

وقالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس علاقات المطورين حول العالم في آبل: “WWDC هو أحد الأوقات المفضلة لدينا في العام في آبل.. إنها فرصة للتواصل مع المطورين الموهوبين من جميع أنحاء العالم الذين يجعلون هذا المجتمع استثنائيا للغاية”.

وتم عرض سماعة الواقع المختلط القادمة من آبل لـ 100 من كبار الشركة في مسرح ستيف جوبز في كوبرتينو، كاليفورنيا الأسبوع الماضي.

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الكلمات الدلالية:
أبل التكنولوجيا شركة أبل عملاق التكنولوجيا

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