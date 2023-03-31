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أغرب من الخيال.. قصة رجل عاش 28 عامًا وجهه ملتصقًا بفخذه (فيديو)
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أغرب من الخيال.. قصة رجل عاش 28 عامًا وجهه ملتصقًا بفخذه (فيديو)

أغرب من الخيال.. قصة رجل عاش 28 عامًا وجهه ملتصقًا بفخذه (فيديو)

أغرب من الخيال.. قصة رجل عاش 28 عامًا وجهه ملتصقًا بفخذه (فيديو)
٠١:٢٧:٤٥ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

28 عامًا ووجهه ملتصق بفخذيه، لا يتذكر من الحياة إلا وجعها ودموع أمه، الصيني “لي هوا”، دهمه التهاب الفقار اللاصق أندر التهاب المفاصل وهو في التاسعة عشر من عمره.

وكأن عظام عموده الفقري، وقفصه الصدري، ورقبته انصهروا في لحظة قبل أن تندمج وتتصلب على هذه الوضعية.

أخبر الأطباء والدة “الرجل القابل للطي” بأنه ولدها في حالة ميئوس منها، ولا يمكن إجراء عملية لها، لأنه سيموت حتمًا، وهو رد كان يصيب قلبها في مقتل، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

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إصرار على العملية

لكن البروفيسور تاو هويرين وفريق في مستشفى جامعة شينزين الصينية، كان له رأي مختلف، غير مبال بالتحذيرات من خطورة العملية، وأنها قد تؤدي إلى إصابته باللشل النصفي بنسبة 90 في المائة.

غير أن البروفيسور أصر على إجراء العملية الجراحية للمريض لإعادته إلى حياته الطبيعية من جديد، وقاموا بتكسيير عظامه، وبعد سلسلة من العمليات الشديدة الخطورة، كان قادرًا على الصمود تمامًا لأول مرة منذ 28 عامًا.

وبعد 6 أشهر من العلاج والتأهيل، تمكن “هوا” من الوقوف بشكل مستقيم لأول مرة منذ 28 عامًا، واستعاد شغقه في الحياة من جديد، وإن كان الأمر ليس مثاليًا.

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التهاب الفقار اللاصق

ويعتقد أن التهاب الفقار اللاصق سببه جين معيب، ويجعل الالتهاب في العمود الفقري يجعل الظهر والقفص الصدري والرقبة قاسية ومؤلمة.

ويؤدي الالتهاب إلى تآكل العظام، واستجابة لذلك، ينتج الجسم كمية إضافية من الكالسيوم لتنمو المزيد من العظام، وأحيانًا في الأماكن الخاطئة.

وتؤدي هذه العملية إلى مزيد من تكوين العظام وقد تندمج العظام الفردية في العمود الفقري معًا في الحالات الخطيرة.

ويمكن أن يجعل ذلك منحنى العمود الفقري للأمام أكثر، هذا النوع من انحناء العمود الفقري، الذي يشبه وضعًا متقدما للأمام، يسمى الحداب.

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التهاب الفقار اللاصق التهاب المفاصل الرجل المطوي الصيني لي هوا

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