عاجل.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق اليوم السبت 10 رمضان
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 10 رمضان 1444 هجرية، الموافق 1 أبريل 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:11 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:57، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:52 مساءً.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:57
المدينة – 4:55
الرياض – 4:26
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:25
المدينة – 12:26
الرياض – 11:58
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:50
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:36
المدينة – 6:38
الرياض – 6:10
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:36
المدينة – 8:38
الرياض – 8:10