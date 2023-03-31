عاجل.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق اليوم السبت 10 رمضان

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 10 رمضان 1444 هجرية، الموافق 1 أبريل 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:11 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:57، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:52 مساءً.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:57

المدينة – 4:55

الرياض – 4:26

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:58

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:50

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:36

المدينة – 6:38

الرياض – 6:10

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:36

المدينة – 8:38

الرياض – 8:10