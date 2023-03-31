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اليوم.. إلزام كافة الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة بإصدار وثيقة نقل إلكترونية
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اليوم.. إلزام كافة الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة بإصدار وثيقة نقل إلكترونية

اليوم.. إلزام كافة الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة بإصدار وثيقة نقل إلكترونية

اليوم.. إلزام كافة الشاحنات الأجنبية القاصدة للمملكة بإصدار وثيقة نقل إلكترونية
١٢:٤٠:٢٢ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة.

جاء ذلك في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات.

كما يسهم ذلك في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.

3 مشتملات بالوثيقة

وأوضحت الهيئة أن وثيقة نقل التي يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة “توثيق الحمولة” وتشتمل على:

1- بيانات المرسل والمُرسل إليه.

2- معلومات الشحنة.

3- جدول المنقولات.

4- تفاصيل الرحلة ومساراها وبيانات الناقل.

الآلية المعتمدة

وأشارت إلى أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة أكدت على اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخصة وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة.

كما سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.

التكامل مع هيئة الزكاة

وأشارت إلى أنها تتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل الإجراءات بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل الإلكترونية والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة “توثيق الحمولة” ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.

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توضيح مهم من “هيئة النقل” بخصوص الوثيقة الإلكترونية للشاحنات الأجنبية

الكلمات الدلالية:
السعودية المملكة النقل الهيئة العامة للنقل هيئة النقل

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