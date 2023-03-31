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تحذير أمني عاجل من “الأمن السيبراني” بشأن منتجات أبل
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تحذير أمني عاجل من “الأمن السيبراني” بشأن منتجات أبل

تحذير أمني عاجل من “الأمن السيبراني” بشأن منتجات أبل

تحذير أمني عاجل من “الأمن السيبراني” بشأن منتجات أبل
١٢:٣٩:١١ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرا أمنيا بضرورة إجراء التحديثات الأمنية على منتجات شركة أبل.

وقال المركز في بيانه، إن هذا التحذير الأمني “عالي الخطورة”، وهو تحذير عام.

وبحسب التحذير، أًصدرت شركة “أبل” تحديثا لمعالجة عدد من الثغرات في تطبيق  xcode ، وأوصت الشركة إلى أحدث إصدار.

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، بشأن تحديثات أمنية في منتجات شركة “أبل”.
وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن التحذير يتمثل في أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ عدة عمليات تشمل الآتي:
– إفشاء معلومات حساسة

– تنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية

– هجمة حجب الخدمة (DoS)

– الحصول على صلاحية عالية (root)

– الوصول إلى ملفات المستخدم أو الملفات المقيدة على النظام.

تحديثات معالجة ثغرات أبل

وأصدرت شركة أبل مجموعة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

* iOS 16.4 and iPadOS 16.4
متوفر للمنتجات التالية:
iPhone 8 وما بعد
iPad Pro (all models)
iPad Air 3rd generation وما بعد
iPad 5th generation وما بعد
iPad mini 5th generation وما بعد

* iOS 15.7.4 and iPadOS 15.7.4
متوفر للمنتجات التالية:
iPhone 6s (all models)
iPhone 7 (all models)
iPhone SE (1st generation)
iPad Air 2
iPad mini (4th generation)
iPod touch (7th generation)

لخدمة ضيوف الرحمن.. هيئة المسجد الحرام تفعل برنامج “رفق”

“الأمن السيبراني” يطلق تحذيرًا عالي الخطورة بمنتجات أبل

 

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمن الأمن السيبراني السعودية المملكة

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