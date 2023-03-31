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صدق أو لا تصدق.. نباتات “تبكي” وحيوانات تسمعها ودارسة تكشف مفاجأة

صدق أو لا تصدق.. نباتات “تبكي” وحيوانات تسمعها ودارسة تكشف مفاجأة

صدق أو لا تصدق.. نباتات “تبكي” وحيوانات تسمعها ودارسة تكشف مفاجأة
١٢:٣٦:٢٣ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة قام بها بعض الباحثين، أن بعض النباتات تصدر أصواتًا، وأنه يمكن للحيوانات سماع هذه الأصوات.

النباتات تصدر أصواتًا في هذه الحالات

ونقلت “ساكي نيوز” عن دراسة نشرته مجلة “Cell”، أن النباتات “المجهدة”، التي لم تُروَ منذ عدة أيام، أو قطعت جذوعها تصدر أصواتًا.

وأوضحت الدراسة أنه تم إجراء تجارب في غرفة عازلة للصوت ثم في بيئة صوبة صاخبة.

وقام الباحثون بتدريب خوارزمية التعلم الآلي للتمييز بين النباتات غير المجهدة، والنباتات العطشى، والنباتات المقطوعة.

وأثبت الفريق، أن الأصوات صدرت عندما تم تجفيف نباتات الطماطم والتبغ، أو قطع ساقها.

وأكد أنه عندما وُضعت هذه النباتات في “موقف عصيب”، كانت تصدر أصواتا تشبه أصوات فرقعة أو نقرات.

وأشار إلى أن هناك حيوانات يمكنها سماع هذه الأصوات، وأن هناك احتمال حدوث الكثير من التفاعل الصوتي.

وبين أن تردد هذه الأصوات مرتفع جدا بحيث يتعذر على البشر سماعها، وأنه يمكن سماعها بواسطة الحشرات وثدييات وربما النباتات الأخرى.

ووفق نتائج الدراسة، فإنه لا يزال سبب الأصوات التي تصدر من النباتات غير واضح إلى أنه قد يكون بسبب تكوين فقاعات الهواء وانفجارها في نظام الأوعية الدموية في النبات.

 

الكلمات الدلالية:
النباتات المجهدة النباتات تبكي خوارزمية التعلم الآلي ري النبات فقاعات الهواء

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