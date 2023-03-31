لخدمة ضيوف الرحمن.. هيئة المسجد الحرام تفعل برنامج “رفق”

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أعلنت الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام، ممثلة في إدارة اللجان الميدانية أنها فعلت برنامج “رفق”، ضمن مبادرة “الهيئة صديقة القاصدين”.

البرنامج يهدف إلى الرفق وزيادة الرقي

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى الرفق وزيادة الرقي في التعامل مع الزوار والمعتمرين والقاصدين للمسجد الحرام.

وذلك حرصًا لإيصال الرسالة الدعوية وتعزيز أثرهما الدعوي.

وأضافت أن الله تعالى منّ على المملكة بخدمة ضيوف الرحمن وأنه من الواجب بذل قصارى الجهد في خدمتهم.

وتذليل جميع الصعوبات لأدائهم مناسكهم في أجواء روحانية بكل يسر وسهولة.

وأشارت إلى أن هذا منهج نبينا منحه ذلك ربه فقال تعالى “فبما رحمة من الله لنت لهم”، كما أتى في السنة أكثر من أثر.

وعن عائشة رضي الله عنها: أَن النبيَّ ﷺ قَالَ “إِنَّ الرِّفقَ لا يَكُونُ في شيءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيءٍ إِلَّا شَانَهُ” رواه مسلم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وبمتابعة دائمة من قِبل فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون التوعية الميدانية الشيخ الدكتور ماجد بن صالح السعيدي.

وذلك سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

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